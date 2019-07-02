Як на Волині фермер вирощує сомів. ВІДЕО





Сергій Корець – підприємець, який створив єдину у Волинській області ферму, на якій вирощують сомів, - пише



Розповідає, що дізнався про таку діяльність декілька років тому від свого кума. Хоч справа ця доволі непроста і потребує значного вкладення як сил, часу, так і коштів, все ж вирішив ризикнути. І недарма: тепер у пана Сергія велика база постійних клієнтів по всій Україні.



Сомами з цієї ферми смакують усі, хто купує цю рибу, приїжджаючи на Світязь, адже місцеві підприємці співпрацюють саме з ним. Також налагоджене постачання для ресторанів Одеси та столиці України – Києва.



Аби організувати правильно весь процес, довелось прикласти чимало зусиль, зізнається Сергій Корець. Приміщення, у якому розташована ферма, розділене на три окремі кімнати відповідно до віку риб:



- в одній кімнаті розміщені басейни з мальками;

- в другій зібрані соми, які вже підросли і потребують більше місця;

- у третій, найбільшій за розмірами, розташовані найпросторіші басейни для тих особин, які скоро підуть на продаж.



Соми надзвичайно вибагливі: протягом року у всіх кімнатах підтримується однакова температура, вода повинна бути відфільтрованою та постійно змінюватись, корм повинен бути лише відповідної якості, окрім цього, потрібно уважно слідкувати за тим, щоб риби були не лише ситими, а й не перегодованими, адже це теж негативно впливає на їхній розвиток.



За усіма процесами потрібен цілодобовий нагляд, тому на фермі постійно присутні сам власник та працівники. Вони уважно слідкують за кожним етапом, аби виростити дійсно якісну рибну продукцію.



Аби бути впевненим, що його товар безпечний, підприємець регулярно відправляє вирощену ним рибу на експертизу. Кожного разу після неї він отримує сертифікат, який підтверджує якість та органічність його продукції.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рибна ферма, якій нема аналогів на Волині, розташована неподалік від Володимира-Волинського.– підприємець, який створив єдину у Волинській області ферму, на якій вирощують сомів, - пише Буг. Розповідає, що дізнався про таку діяльність декілька років тому від свого кума. Хоч справа ця доволі непроста і потребує значного вкладення як сил, часу, так і коштів, все ж вирішив ризикнути. І недарма: тепер у пана Сергія велика база постійних клієнтів по всій Україні.Сомами з цієї ферми смакують усі, хто купує цю рибу, приїжджаючи на Світязь, адже місцеві підприємці співпрацюють саме з ним. Також налагоджене постачання для ресторанів Одеси та столиці України – Києва.Аби організувати правильно весь процес, довелось прикласти чимало зусиль, зізнається Сергій Корець. Приміщення, у якому розташована ферма, розділене на три окремі кімнати відповідно до віку риб:- в одній кімнаті розміщені басейни з мальками;- в другій зібрані соми, які вже підросли і потребують більше місця;- у третій, найбільшій за розмірами, розташовані найпросторіші басейни для тих особин, які скоро підуть на продаж.Соми надзвичайно вибагливі: протягом року у всіх кімнатах підтримується однакова температура, вода повинна бути відфільтрованою та постійно змінюватись, корм повинен бути лише відповідної якості, окрім цього, потрібно уважно слідкувати за тим, щоб риби були не лише ситими, а й не перегодованими, адже це теж негативно впливає на їхній розвиток.За усіма процесами потрібен цілодобовий нагляд, тому на фермі постійно присутні сам власник та працівники. Вони уважно слідкують за кожним етапом, аби виростити дійсно якісну рибну продукцію.Аби бути впевненим, що його товар безпечний, підприємець регулярно відправляє вирощену ним рибу на експертизу. Кожного разу після неї він отримує сертифікат, який підтверджує якість та органічність його продукції.

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