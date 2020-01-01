Помер колишній голова Федерації футболу Волині

Ігоря Вікторовича Безуглого, першого голови Федерації футболу Волині (1988 – 2009), одного із засновників Волинської обласної асоціації ветеранів спорту.



Про це повідомив у facebook президент аматорського футбольного клубу «Мар'янівка» (Горохівський район) Сергій Магера, - пише газета



Ігор Безуглий – суддя республіканської та національної категорії. Обслуговував матчі вищої ліги України



«ФК «Мар'янівка» співчуває рідним, близьким у смерті Ігоря Вікторовича Безуглого, першого голови Федерації футболу Волині – друга ФК «Мар'янівка»! Земля пухом! Царство небесне!» – йдеться у дописі.



Довідка:

Ігор Вікторович Безуглий народився 19 липня 1956 року у Луцьку. Закінчив Луцький педагогічний інститут ім. Лесі Українки, факультет фізичного виховання (1973 – 1977). Грав за луцькі команди «Торпедо-2» (1971), «Буревісник» (1974), «Торпедо» (1975—1976), «Прилад» (1977—1979, 1983), а також за «Локомотив»/«Колос» Ківерці (1980-1982). Як гравець тричі перемагав у чемпіонаті Волинської області (1977, 1978, 1979) і чотири рази здобував Кубок області (1974, 1977, 1978, 1979). З 1979 по 1988 — тренер з футболу дитячо-юнацьких і аматорських команд. З 1988 по 1994 рік головний інструктор обласного спорткомітету, голова Федерації футболу Волині на громадських засадах; від 1994 року — голова Федерації футболу Волині (штатна посада). Суддя республіканської та національної категорії. Обслуговував матчі вищої ліги України. Нагороджений почесною відзнакою «За активну громадську діяльність» Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту.





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