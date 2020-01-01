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Студентка з Польщі, яка жорстоко образила українку, заплатить штраф

Студентка з Польщі, яка жорстоко образила українку, заплатить штраф
Прокуратура в Польщі вирішила закрити справу проти дівчини, яку підозрювали в публічному приниженні громадянки України через її національність.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт відомства, документи про умовне припинення провадження проти дівчини вже направили до суду.

Йдеться про історію, яка трапилася в листопаді 2019 року. Тоді студентка Вармінсько-Мазурського університету розмістила в інтернеті відео, де скаржилась на українку, яка нібито зіпсувала їй поїздку, бо зайняла місце в потязі. При цьому дівчина використовувала образливу лексику на кшталт “українська кур*а”, “є**на прибиральниця”, “є**ь тих українських сте*в”.

Після цього університет відсторонив студентку від навчання й повідомив про інцидент в прокуратуру. Там вивчали справу майже 9 місяців, після чого вирішили не притягувати винуватицю до кримінальної відповідальності.

У прокуратурі зазначили, що дівчина раніше не мала проблем з законом, крім того, дотримувалася умов, які вказують на те, що надалі вона буде законослухняною.

Припинити провадження збираються умовно з випробувальним періодом 2 роки. Також дівчину оштрафують на 2 тис. злотих, які вона повинна сплатити до Фонду допомоги скривдженим та постпенітенціарної допомоги.

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Теги: полька, образа, українка
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Коментарі 2
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якби таке зробили з полькою то вже вся польща вила б
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Після нас є ще румуницигани.
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