Студентка з Польщі, яка жорстоко образила українку, заплатить штраф





Як пoвідoмляє



Йдеться про історію, яка трапилася в листопаді 2019 року. Тоді



Після цього університет відсторонив студентку від навчання й повідомив про інцидент в прокуратуру. Там вивчали справу майже 9 місяців, після чого вирішили не притягувати винуватицю до кримінальної відповідальності.



У прокуратурі зазначили, що дівчина раніше не мала проблем з законом, крім того, дотримувалася умов, які вказують на те, що надалі вона буде законослухняною.



Припинити провадження збираються умовно з випробувальним періодом 2 роки. Також дівчину оштрафують на 2 тис. злотих, які вона повинна сплатити до Фонду допомоги скривдженим та постпенітенціарної допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прокуратура в Польщі вирішила закрити справу проти дівчини, яку підозрювали в публічному приниженні громадянки України через її національність.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт відомства, документи про умовне припинення провадження проти дівчини вже направили до суду.Йдеться про історію, яка трапилася в листопаді 2019 року. Тоді студентка Вармінсько-Мазурського університету розмістила в інтернеті відео, де скаржилась на українку , яка нібито зіпсувала їй поїздку, бо зайняла місце в потязі. При цьому дівчина використовувала образливу лексику на кшталт “українська кур*а”, “є**на прибиральниця”, “є**ь тих українських сте*в”.Після цього університет відсторонив студентку від навчання й повідомив про інцидент в прокуратуру. Там вивчали справу майже 9 місяців, після чого вирішили не притягувати винуватицю до кримінальної відповідальності.У прокуратурі зазначили, що дівчина раніше не мала проблем з законом, крім того, дотримувалася умов, які вказують на те, що надалі вона буде законослухняною.Припинити провадження збираються умовно з випробувальним періодом 2 роки. Також дівчину оштрафують на 2 тис. злотих, які вона повинна сплатити до Фонду допомоги скривдженим та постпенітенціарної допомоги.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію