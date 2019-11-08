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Торік на Волині народилося дві трійні та 124 двійні

Торік на Волині народилося дві трійні та 124 двійні
У 2019 році на Волині народилися 10420 дітей, з яких 5344 - хлопчики, 5076 - дівчатка.

Водночас трійнею поповнилося дві сім’ї, двійнею – 124, інформує управління статистики.

Серед малюків 40% – первістки, 35% – другі за порядком народження, 14% – третя дитина в сім’ї. У багатодітних родинах, де вже виховувалось троє і більше дітей, з’явилось на світ понад тисячу малюків.

Зареєстрували 139 випадків народження шостої, 86 – сьомої, 52 – восьмої, 28 – дев’ятої, 45 – десятої та більше дитини.

На кожну тисячу жителів народилось у середньому по 10,1 дітей. За рівнем народжуваності Волинь посіла четверте місце в Україні.

Якщо в 2009 році найбільше малюків з’явилося на світ у жінок віком 20-24 роки (35,9% загальної кількості), а у молодих матерів (19 років і молодші) народилося 7,2%, то в 2019 році зросла народжуваність у більш зрілому віці. Найбільше дітей (32,9%) народили 25–29-річні жінки, питома вага народжених молодими мамами зменшилася до 4,3%. Середній вік жінки при народженні дитини за десятиліття збільшився майже на два роки та становив 28 років.

Чоловіки також не поспішали стати батьком у молодому віці: 58,5% дітей народилось при досягненні ними 25–34 роки та лише 0,5% – до 20 років.

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Теги: діти, народжуваність, статистика
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