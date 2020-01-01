У Луцьку не розминулися два легковики. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.



Аварія сталася сьогодні, 6 серпня, по 18 годині.



Розповіли, учасники аварії - Mazda та Audi - зіткнулися з виїзду на міст зі сторони Варшавського ринку. Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження.



За словами свідків, в аварії ніхто не постраждав.



На місці події працювала патрульна поліція, яка з'ясує обставини ДТП.







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