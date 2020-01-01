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Звільнили очільника волинської обласної дитячої лікарні

Звільнили очільника волинської обласної дитячої лікарні
Звільнили генерального директора КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» Волинської обласної ради Сергія Ляшенка.

Про це йдеться у розпорядженні голови Волиньради Ірини Вахович.

"Звільнити Ляшенка Сергія Васильовича з посади генерального директора комунального підприємства «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» Волинської обласної ради, з 06 серпня
2020 року, у зв’язку із одноразовим грубим порушенням трудових обов’язків", - йдеться у документі.

З 7 серпня обов'язки керівника медзакладу виконує директор санаторію з батьками «Дачний» Олег Лопатін.

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Теги: ВОДТМО, звільнення, Ляшенко
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