Поблизу Луцька – аварія. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.



Аварія сталася сьогодні, 8 серпня, близько 12 години.



Внаслідок удару два автомобілі отримали механічні ушкодження. Одне авто вилетіло на узбіччя. За словами свідків, в аварії ніхто не постраждав.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Струмівка Луцького району трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю буса Volkswagen і легковика Mercedes.Про цеповідомили очевидці ДТП.Аварія сталася сьогодні, 8 серпня, близько 12 години.Внаслідок удару два автомобілі отримали механічні ушкодження. Одне авто вилетіло на узбіччя. За словами свідків, в аварії ніхто не постраждав.Деталі – згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію