Поблизу Луцька – аварія. ФОТО
Сьогодні, 12:21
У селі Струмівка Луцького району трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю буса Volkswagen і легковика Mercedes.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.
Аварія сталася сьогодні, 8 серпня, близько 12 години.
Внаслідок удару два автомобілі отримали механічні ушкодження. Одне авто вилетіло на узбіччя. За словами свідків, в аварії ніхто не постраждав.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.
Аварія сталася сьогодні, 8 серпня, близько 12 години.
Внаслідок удару два автомобілі отримали механічні ушкодження. Одне авто вилетіло на узбіччя. За словами свідків, в аварії ніхто не постраждав.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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