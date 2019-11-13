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Поблизу Луцька – аварія. ФОТО

Поблизу Луцька – аварія. ФОТО
У селі Струмівка Луцького району трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю буса Volkswagen і легковика Mercedes.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.

Аварія сталася сьогодні, 8 серпня, близько 12 години.

Внаслідок удару два автомобілі отримали механічні ушкодження. Одне авто вилетіло на узбіччя. За словами свідків, в аварії ніхто не постраждав.

Деталі – згодом.

Поблизу Луцька – аварія. ФОТО
Поблизу Луцька – аварія. ФОТО

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Теги: Струмівка, аварія
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