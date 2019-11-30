У Ковелі зіткнулись три автомобілі. ВІДЕО
Сьогодні, 19:26
У неділю, 9 серпня, у Ковелі на вулиці Варшавській зіткнулись три автомобілі.
Аварія трапилась поблизу моста через річку Турію. Відповідне відео опублікували на сторінці «Ковель Онлайн» в Інстаграмі.
У дописі автор відео зазначив, що внаслідок аварії рух цією ділянкою дороги був ускладнений.
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Аварія трапилась поблизу моста через річку Турію. Відповідне відео опублікували на сторінці «Ковель Онлайн» в Інстаграмі.
У дописі автор відео зазначив, що внаслідок аварії рух цією ділянкою дороги був ускладнений.
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