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У Ковелі зіткнулись три автомобілі. ВІДЕО

У Ковелі зіткнулись три автомобілі. ВІДЕО
У неділю, 9 серпня, у Ковелі на вулиці Варшавській зіткнулись три автомобілі.

Аварія трапилась поблизу моста через річку Турію. Відповідне відео опублікували на сторінці «Ковель Онлайн» в Інстаграмі.

У дописі автор відео зазначив, що внаслідок аварії рух цією ділянкою дороги був ускладнений.


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Теги: Ковель, міст, поліція, аварія
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