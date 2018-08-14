У річці Турія втопився чоловік





Трагедія на воді трапилась 7 серпня, - інформує УДСНС України у Волинській області.



"Напередодні громадянин В., 1968 р.н., пішов купатись на річку та не повернувся. Причину смерті встановлюють", - йдеться у повідомлені.



До слова, з початку року в області зареєстрували 34 трагічних випадки загибелі людей на воді, з яких 4 – діти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині з річки Турія рятувальники дістали тіло потопельника.Трагедія на воді трапилась 7 серпня, - інформує УДСНС України у Волинській області."Напередодні громадянин В., 1968 р.н., пішов купатись на річку та не повернувся. Причину смерті встановлюють", - йдеться у повідомлені.До слова, з початку року в області зареєстрували 34 трагічних випадки загибелі людей на воді, з яких 4 – діти.

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