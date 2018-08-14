вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У річці Турія втопився чоловік

У річці Турія втопився чоловік
На Волині з річки Турія рятувальники дістали тіло потопельника.

Трагедія на воді трапилась 7 серпня, - інформує УДСНС України у Волинській області.

"Напередодні громадянин В., 1968 р.н., пішов купатись на річку та не повернувся. Причину смерті встановлюють", - йдеться у повідомлені.

До слова, з початку року в області зареєстрували 34 трагічних випадки загибелі людей на воді, з яких 4 – діти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: утоплення, чоловік, Турія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через аварію на мережі жителі одного будинку у Луцьку залишились без гарячої води
Сьогодні, 11:51
У селі поблизу Луцька спіймали чоловіка, який підпалив суху траву та солому
Сьогодні, 11:45
У річці Турія втопився чоловік
Сьогодні, 11:38
Дві смерті у Луцьку і 45 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 10 серпня
Сьогодні, 11:19
Ресторани, офіси, житлові комплекси: бруківка LeBruk для тих, хто вміє рахувати гроші*
Сьогодні, 11:19
Схожі новини
В річці Стохід втопився 54-річний чоловік В річці Стохід втопився 54-річний чоловік
30 липень, 12:26
На Теремнівських ставках втопився молодий чоловік На Теремнівських ставках втопився молодий чоловік
28 липень, 16:04
На Волині у річці втопився молодий чоловік На Волині у річці втопився молодий чоловік
14 серпень, 2018, 10:39
На Волині втопився молодий чоловік На Волині втопився молодий чоловік
15 червень, 2018, 09:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Бандерштат» через коронавірус вперше перенесли в онлайн: фестиваль дивилися у луцькому парку. ФОТО
Сьогодні, 12:41
 0
У МОЗ повідомили, хто відповідатиме за виявлення випадків коронавірусу серед школярів
Сьогодні, 12:34
 0
У Луцьку сталася смертельна аварія: легковик зіткнувся з вантажівкою
Сьогодні, 12:08
 0
При в’їзді в Любомль зіткнулись декілька автівок: травмувалося четверо людей
Сьогодні, 12:04
 0
На Волині чоловік викрав в односельчанина мотоцикл
Сьогодні, 11:55
 0
Медіа
відео
1/8