У Луцьку померли дві жінки похилого віку, що хворіли на коронавірус
Сьогодні, 14:36
У Луцьку внаслідок COVID-19 померли двоє мешканок міста.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив очільник управління охорони здоров'я Володимир Лотвін.
Так, 72-річна жінка захворіла 26 липня. Із 30 липня пацієнтку лікували у Волинській обласній інфекційній лікарні. Померла хвора 8 серпня. У лучанки діагностували коронавірусну інфекцію, що мала важкий перебіг, двобічну пневмонію. У жінки були супутні хвороби: ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет.
Ще одна 76-річна жінка захворіла 17 липня і з 24 липня проходила лікування в обласній інфекційній лікарні. Померла жінка 8 серпня. У неї також підтвердили коронавірусну інфекцію, що мала важкий перебіг, діагностували двобічну пневмонію. У жінки були супутні хвороби: ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив очільник управління охорони здоров'я Володимир Лотвін.
Так, 72-річна жінка захворіла 26 липня. Із 30 липня пацієнтку лікували у Волинській обласній інфекційній лікарні. Померла хвора 8 серпня. У лучанки діагностували коронавірусну інфекцію, що мала важкий перебіг, двобічну пневмонію. У жінки були супутні хвороби: ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет.
Ще одна 76-річна жінка захворіла 17 липня і з 24 липня проходила лікування в обласній інфекційній лікарні. Померла жінка 8 серпня. У неї також підтвердили коронавірусну інфекцію, що мала важкий перебіг, діагностували двобічну пневмонію. У жінки були супутні хвороби: ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба.
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