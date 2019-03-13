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На Волині підліток «обчистив» бар-магазин

На Волині підліток «обчистив» бар-магазин
У Володимир-Волинському районі неповнолітній обікрав приміщення магазину.

Про те, що з магазину-бару зникли грошові кошти та товарно-матеріальні цінності, працівникам поліції продавчиня повідомила по обіді в неділю, 9 серпня. Сліди крадіжки та помітила, коли прийшла на роботу, пише сектор комунікації поліції Волині.

На місце події негайно виїхав поліцейський офіцер громади Оваднівської ОТГ та слідчо-оперативна група. Спільно з небайдужими місцевими жителями правоохоронці оперативно встановили, що крадіжку вчинив неповнолітній. 12-річний хлопець проник до приміщення магазину через відчинене вікно, не пошкодивши металеві грати. З магазину хлопець викрав гроші та продукти, про що й сам зізнався поліцейським.

За фактом вчинення крадіжки слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

На Волині підліток «обчистив» бар-магазин

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Теги: Володимир-Волинський район, крадіжка, підліток
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