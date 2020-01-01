Чоловік, який помер від коронавірусу на Волині, запізно звернувся до медиків
Сьогодні, 10:43
За останню добу на Волині зафіксували один летальний випадок внаслідок коронавірусної інфекції.
Про це йшлося у вівторок, 11 серпня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що за останню добу в області зафіксували 48 випадків COVID-19, а також летальний випадок.
Ускладнення хвороби виникло внаслідок пізнього звернення, каже Янко.
Захворів чоловік ще 22 липня, до сімейного лікаря звернувся 3 серпня. Його відразу скерували до ВОІЛ, пізніше лікували в обласній клінічній лікарні.
Померлий мав тяжку форму коронавірусу з пневмонією, супутні хвороби серцево-судинної системи.
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Про це йшлося у вівторок, 11 серпня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що за останню добу в області зафіксували 48 випадків COVID-19, а також летальний випадок.
Ускладнення хвороби виникло внаслідок пізнього звернення, каже Янко.
Захворів чоловік ще 22 липня, до сімейного лікаря звернувся 3 серпня. Його відразу скерували до ВОІЛ, пізніше лікували в обласній клінічній лікарні.
Померлий мав тяжку форму коронавірусу з пневмонією, супутні хвороби серцево-судинної системи.
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