Чоловік, який помер від коронавірусу на Волині, запізно звернувся до медиків

За останню добу на Волині зафіксували один летальний випадок внаслідок коронавірусної інфекції.Про це йшлося у вівторок, 11 серпня, під час брифінгу в ОДА.Головний державний санітарний лікар Волинської областірозповіла, що за останню добу в області зафіксували 48 випадків COVID-19, а також летальний випадок.Ускладнення хвороби виникло внаслідок пізнього звернення, каже Янко.Захворів чоловік ще 22 липня, до сімейного лікаря звернувся 3 серпня. Його відразу скерували до ВОІЛ, пізніше лікували в обласній клінічній лікарні.Померлий мав тяжку форму коронавірусу з пневмонією, супутні хвороби серцево-судинної системи.