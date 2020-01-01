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Чоловік, який помер від коронавірусу на Волині, запізно звернувся до медиків

Чоловік, який помер від коронавірусу на Волині, запізно звернувся до медиків
За останню добу на Волині зафіксували один летальний випадок внаслідок коронавірусної інфекції.

Про це йшлося у вівторок, 11 серпня, під час брифінгу в ОДА.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що за останню добу в області зафіксували 48 випадків COVID-19, а також летальний випадок.

Ускладнення хвороби виникло внаслідок пізнього звернення, каже Янко.

Захворів чоловік ще 22 липня, до сімейного лікаря звернувся 3 серпня. Його відразу скерували до ВОІЛ, пізніше лікували в обласній клінічній лікарні.

Померлий мав тяжку форму коронавірусу з пневмонією, супутні хвороби серцево-судинної системи.

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Теги: коронавірус, хвороба, смерть, чоловік
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