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На Волині кульова блискавка пошкодила будинок одинокого дідуся

На Волині кульова блискавка пошкодила будинок одинокого дідуся
В селі Хоцунь Любешівського району кульова блискавка, потрапивши у дім одинокого старшого чоловіка, наробила біди.

Про це пише газета Нове життя.

"О 18 год 16 хв на номер 101 надійшло повідомлення, що розряд блискавки влучив у житловий будинок у Хоцуні по вул. Миру", - повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС Ігор Парчук.

Однак загорання ліквідовувати пожежникам не довелося, адже його не було. Водночас, як засвідчують надзвичайними, блискавка завдала збитків: пошкоджені внутрішня електромережа, електролічильник, вікна, двері, дах, стіна.

В. о. старости Хоцунського старостинського округу Віра Матейчик розповіла, що на очах багатьох односельчан за лічені хвилини кульова блискавка клубком вогню влетіла в дім, вирвала кілька вікон, дверей, зруйнувала одну стіну будинку та вилетіла з димом, вирвавши з даху шифер. На щастя, господаря вдома не було.

Саме очільниця громади викликала рятувальників. Приїжджали й поліцейські на місце події.

Всім селом думатимуть, каже Віра Хомівна, як допомогти дідусеві, котрий сам собі нічим не зарадить, навіть у побутових справах не справлявся, його навідувала соціальна працівниця.

Наразі вікна затулили, чим могли. Але відновлювальні роботи потребують часу і, звичайно, коштів.
На Волині кульова блискавка пошкодила будинок одинокого дідуся
На Волині кульова блискавка пошкодила будинок одинокого дідуся


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Теги: блискавка, Хоцунь, будинок
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