Волиняни завоювали 11 медалей на чемпіонаті України з маутенбайку. ФОТО

Команда Волинської області взяла участь у чемпіонаті України з велосипедного спорту маунтенбайк та завоювала 11 медалей різного ґатунку.Змагання тривали з 6 по 9 серпня у місті Чернівці. Учасниками стали 18 команд з 12 областей України, - повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.За загальними результатами, збірна Волині завоювала 11 медалей: 3 золотих, 4 срібних та 4 бронзові.У чемпіонаті України з велосипедного спорту в індивідуальній гонці на час, який відбувся 7 серпня, золото серед юніорок на дистанції 4 км виборола Ірина Шиманська (Час проходження - 15.26,44). 4 місце в цій категорії здобула Дарина Логвінюк, час проходження дистанції – 20.58,52.Серед юнаків 15-16 років на дистанції 4 км такі особисті результати здобули:8 місце – Владислав Грушецький – 13.57,14;12 місце – Дмитро Сардачук – 14.34,40.Серед дівчат 15-16 років на дистанції 4 км, бронзу здобула Валерія Іосенко, час проходження дистанції – 17.30,81.5 місце в цій категорії посіла Богдана Левченко з результатом 17.30,81;10 місце – Ангеліна Римарчук – час проходження дистанції 26.03,39.Серед дівчат 13-14 років на дистанції 2,6 км виборола срібло Олександра Шишмарьова з результатом 11.01,17 – час проходження дистанції.4 місце здобула Уляна Левченко – час проходження дистанції 11.56,61; 6 місце отримала Войтович Надія з результатом 12.16,51.У чемпіонаті України (естафетна командна гонка) серед юнаків та дівчат, який відбувся 8 серпня, спортсмени Волині здобули такі місця:Серед юнаків-дівчат 15-16 років на дистанції 16 км золото виборола Валерія Іосенко з результатом 47.29,06 – час проходження, серед команд Закарпаття – Волинська область. Срібло здобула Богдана Левченко з результатом 48.59,11, серед команд Київ – Волинська область.У категорії «Юнаки- дівчата 13-14 років» на дистанції 10,4 км, серед команд Закарпатської – Волинської областей, срібло отримала Уляна Левченко, час проходження дистанції 34.51,12.5 місце посіла Дарина Логвінюк у категорії «Чоловіки жінки дистанція 20 км» серед команд Київ 2 – Волинська область, з результатом 1.03.28,05.9 серпня відбувся чемпіонат України крос-кантрі із точки в точку, який увінчався перемогами для збірної Волині.Золото здобула Ірина Шиманська, в категорії «Юніорки» на дистанції 23 км, з результатом – 59.15. Бронзу виборола Дарина Логвінюк з результатом часу проходження дистанції 1.08,33.Серед дівчат 15-16 років на дистанції 15 км, бронзову медаль отримала Богдана Левченко, з результатом 39.13. 5 місце посіла Валерія Іосенко Валерія, 11 місце – Ангеліна Римарчук.Серед дівчат 13-14 років на дистанції 15 км срібло здобула Уляна Левченко з результатом 40.27. Бронзову медаль отримала Олександра Шишмарьова з результатом 43.04, а 4 місце посіла Надія Войтович з результатом 43.43.Серед юнаків 16-16 років на дистанції 23 км волинські спортсмени посіли такі місця:4 місце – Владислав Грушецький з результатом 54.35;13 місце – Дмитро Сардачук з результатом 58.24 – час проходження дистанції.