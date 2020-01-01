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У Луцьку Ford зіткнувся з мотоциклом, є постраждалі. ФОТО

У Луцьку Ford зіткнувся з мотоциклом, є постраждалі. ФОТО
У Луцьку на проспекті Перемоги Ford Focus допустив зіткнення з мотоциклом.

Аварія трапилась поблизу Луцької СЗОШ №5 у середу, 12 серпня. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждав мотоцикліст, його госпіталізували.

На місці автопригоди працює поліція.

У Луцьку Ford зіткнувся з мотоциклом, є постраждалі. ФОТО
У Луцьку Ford зіткнувся з мотоциклом, є постраждалі. ФОТО
У Луцьку Ford зіткнувся з мотоциклом, є постраждалі. ФОТО
У Луцьку Ford зіткнувся з мотоциклом, є постраждалі. ФОТО

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Теги: мотоцикл, аварія, Перемоги
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