У Луцьку Ford зіткнувся з мотоциклом, є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 20:52
У Луцьку на проспекті Перемоги Ford Focus допустив зіткнення з мотоциклом.
Аварія трапилась поблизу Луцької СЗОШ №5 у середу, 12 серпня. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждав мотоцикліст, його госпіталізували.
На місці автопригоди працює поліція.
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Аварія трапилась поблизу Луцької СЗОШ №5 у середу, 12 серпня. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждав мотоцикліст, його госпіталізували.
На місці автопригоди працює поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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