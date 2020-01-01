У Луцьку Ford зіткнувся з мотоциклом, є постраждалі. ФОТО





Аварія трапилась поблизу Луцької СЗОШ №5 у середу, 12 серпня. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждав мотоцикліст, його госпіталізували.



На місці автопригоди працює поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Перемоги Ford Focus допустив зіткнення з мотоциклом.Аварія трапилась поблизу Луцької СЗОШ №5 у середу, 12 серпня. Про цеповідомили очевидці.Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждав мотоцикліст, його госпіталізували.На місці автопригоди працює поліція.

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