На Волині водії-порушники хотіли відкупитись від патрульних доларами та гривнями

Так, у райцентрі Стара Вижівка співробітники групи реагування патрульної поліції зупинили мопед Fada, за кермом якого перебувала 54-річна місцева жителька.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Водійка керувала транспортним засобом без мотошолома. Аби уникнути адміністративної відповідальності, жінка надала поліцейським хабар – 500 гривень.А у селищі Шацьк 35-річна пасажирка автомобіля Volvo, жителька Львівської області, за не складання адмінматеріалів на водія, котрий керував транспортним засобом у стані сп’яніння, запропонувала правоохоронцям 20 доларів США.Окрім цього, на стаціонарному посту в селі Вишів Любомльського району 32-річний водій автомобіля Peugeot, житель цього ж району, запропонував патрульним 200 доларів неправомірної вигоди. У такий спосіб волинянин хотів відкупитися від правоохоронців за керування транспортом у стані сп’яніння.Усі факти надання хабарів співробітникам поліції задокументували. Гроші вилучили. Досудові розслідування тривають.Санкція ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.