вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині водії-порушники хотіли відкупитись від патрульних доларами та гривнями

На Волині водії-порушники хотіли відкупитись від патрульних доларами та гривнями
Так, у райцентрі Стара Вижівка співробітники групи реагування патрульної поліції зупинили мопед Fada, за кермом якого перебувала 54-річна місцева жителька.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Водійка керувала транспортним засобом без мотошолома. Аби уникнути адміністративної відповідальності, жінка надала поліцейським хабар – 500 гривень.

А у селищі Шацьк 35-річна пасажирка автомобіля Volvo, жителька Львівської області, за не складання адмінматеріалів на водія, котрий керував транспортним засобом у стані сп’яніння, запропонувала правоохоронцям 20 доларів США.

Окрім цього, на стаціонарному посту в селі Вишів Любомльського району 32-річний водій автомобіля Peugeot, житель цього ж району, запропонував патрульним 200 доларів неправомірної вигоди. У такий спосіб волинянин хотів відкупитися від правоохоронців за керування транспортом у стані сп’яніння.

Усі факти надання хабарів співробітникам поліції задокументували. Гроші вилучили. Досудові розслідування тривають.

Санкція ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.

На Волині водії-порушники хотіли відкупитись від патрульних доларами та гривнями


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хабарі, патрульний
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кращі митці Волині отримають обласні іменні премії
Сьогодні, 11:22
На Кіровоградщині зіткнулися рейсові автобуси: є загиблі і багато травмованих. ФОТО
Сьогодні, 10:55
На Волині водії-порушники хотіли відкупитись від патрульних доларами та гривнями
Сьогодні, 10:40
На Донбасі загинув український військовий
Сьогодні, 10:20
Одна смерть і 48 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 13 серпня
Сьогодні, 09:59
Схожі новини
Волинський патрульний вимагав хабарі у водіїв ніби за перевищення швидкості Волинський патрульний вимагав хабарі у водіїв ніби за перевищення швидкості
07 серпень, 14:34
Посадовці шахти у Нововолинську, яких затримали на хабарі, пішли у відпустку Посадовці шахти у Нововолинську, яких затримали на хабарі, пішли у відпустку
04 серпень, 11:31
У лікарні помер волинський патрульний У лікарні помер волинський патрульний
02 серпень, 12:59
У Луцьку попрощалися із патрульним Олександром Волошиним, який загинув через аварію У Луцьку попрощалися із патрульним Олександром Волошиним, який загинув через аварію
08 липень, 14:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яка ситуація із захворюваністю на коронавірус у Любешівському районі
Сьогодні, 11:58
 0
У Ковелі маршрутка збила велосипедиста
Сьогодні, 11:46
 0
Консул шукає затриманих українців у білоруських СІЗО
Сьогодні, 11:32
 0
Кращі митці Волині отримають обласні іменні премії
Сьогодні, 11:22
 0
На Кіровоградщині зіткнулися рейсові автобуси: є загиблі і багато травмованих. ФОТО
Сьогодні, 10:55
 0
Медіа
відео
1/8