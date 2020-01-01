На Волині водії-порушники хотіли відкупитись від патрульних доларами та гривнями
Сьогодні, 10:40
Так, у райцентрі Стара Вижівка співробітники групи реагування патрульної поліції зупинили мопед Fada, за кермом якого перебувала 54-річна місцева жителька.
Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Водійка керувала транспортним засобом без мотошолома. Аби уникнути адміністративної відповідальності, жінка надала поліцейським хабар – 500 гривень.
А у селищі Шацьк 35-річна пасажирка автомобіля Volvo, жителька Львівської області, за не складання адмінматеріалів на водія, котрий керував транспортним засобом у стані сп’яніння, запропонувала правоохоронцям 20 доларів США.
Окрім цього, на стаціонарному посту в селі Вишів Любомльського району 32-річний водій автомобіля Peugeot, житель цього ж району, запропонував патрульним 200 доларів неправомірної вигоди. У такий спосіб волинянин хотів відкупитися від правоохоронців за керування транспортом у стані сп’яніння.
Усі факти надання хабарів співробітникам поліції задокументували. Гроші вилучили. Досудові розслідування тривають.
Санкція ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.
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Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Водійка керувала транспортним засобом без мотошолома. Аби уникнути адміністративної відповідальності, жінка надала поліцейським хабар – 500 гривень.
А у селищі Шацьк 35-річна пасажирка автомобіля Volvo, жителька Львівської області, за не складання адмінматеріалів на водія, котрий керував транспортним засобом у стані сп’яніння, запропонувала правоохоронцям 20 доларів США.
Окрім цього, на стаціонарному посту в селі Вишів Любомльського району 32-річний водій автомобіля Peugeot, житель цього ж району, запропонував патрульним 200 доларів неправомірної вигоди. У такий спосіб волинянин хотів відкупитися від правоохоронців за керування транспортом у стані сп’яніння.
Усі факти надання хабарів співробітникам поліції задокументували. Гроші вилучили. Досудові розслідування тривають.
Санкція ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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