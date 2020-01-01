Діти, які бояться коронавірусу, зможуть до школи не ходити, – МОН
Сьогодні, 19:40
В Україні дітей, які не відвідуватимуть дитсадки чи школи через побоювання захворіти на COVID-19, не відраховуватимуть, а до батьків не застосовуватимуть жодних санкцій.
Про це в ефірі телеканалу Україна 24 повідомив т.в.о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет, йдеться на сайті "Освіторія".
«Ми дуже лояльно ставимось до того, що батьки можуть не пустити дитину до закладу освіти через ситуацію з коронавірусом. Це особливий рік. Я думаю, що будь-які заборони у цій ситуації не повинні діяти. Це право батька і матері не пускати дитину в разі певної загрози до дитсадка чи школи, і жодні санкції застосовуватися не будуть», — наголосив очільник МОН.
Він додав, що Міністерство освіти підготує відповідний рекомендаційний лист, у якому детально усе пропишуть:
«В цьому році і батьки, і діти мають право вибору. Нам однаково доведеться жити з коронавірусом, однаково доведеться протистояти йому. Найголовніше — бути обережним!»
За словами Шкарлета, Міністерство освіти виступає за те, аби діти 1 вересня пішли до школи, адже їм потрібна соціалізація. Зрештою, усе залежатиме від епідеміологічної ситуації, від розподілу України на зони.
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Про це в ефірі телеканалу Україна 24 повідомив т.в.о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет, йдеться на сайті "Освіторія".
«Ми дуже лояльно ставимось до того, що батьки можуть не пустити дитину до закладу освіти через ситуацію з коронавірусом. Це особливий рік. Я думаю, що будь-які заборони у цій ситуації не повинні діяти. Це право батька і матері не пускати дитину в разі певної загрози до дитсадка чи школи, і жодні санкції застосовуватися не будуть», — наголосив очільник МОН.
Він додав, що Міністерство освіти підготує відповідний рекомендаційний лист, у якому детально усе пропишуть:
«В цьому році і батьки, і діти мають право вибору. Нам однаково доведеться жити з коронавірусом, однаково доведеться протистояти йому. Найголовніше — бути обережним!»
За словами Шкарлета, Міністерство освіти виступає за те, аби діти 1 вересня пішли до школи, адже їм потрібна соціалізація. Зрештою, усе залежатиме від епідеміологічної ситуації, від розподілу України на зони.
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