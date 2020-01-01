Діти, які бояться коронавірусу, зможуть до школи не ходити, – МОН

В Україні дітей, які не відвідуватимуть дитсадки чи школи через побоювання захворіти на COVID-19, не відраховуватимуть, а до батьків не застосовуватимуть жодних санкцій.Про це в ефірі телеканалу Україна 24 повідомив т.в.о. міністра освіти та науки, йдеться на сайті "Освіторія".«Ми дуже лояльно ставимось до того, що батьки можуть не пустити дитину до закладу освіти через ситуацію з коронавірусом. Це особливий рік. Я думаю, що будь-які заборони у цій ситуації не повинні діяти. Це право батька і матері не пускати дитину в разі певної загрози до дитсадка чи школи, і жодні санкції застосовуватися не будуть», — наголосив очільник МОН.Він додав, що Міністерство освіти підготує відповідний рекомендаційний лист, у якому детально усе пропишуть:«В цьому році і батьки, і діти мають право вибору. Нам однаково доведеться жити з коронавірусом, однаково доведеться протистояти йому. Найголовніше — бути обережним!»За словами Шкарлета, Міністерство освіти виступає за те, аби діти 1 вересня пішли до школи, адже їм потрібна соціалізація. Зрештою, усе залежатиме від епідеміологічної ситуації, від розподілу України на зони.