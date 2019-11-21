Тільки 5 квартир у Ковелі в ЖК «Парковий квартал» – за акційною ціною*





Площа акційних квартир – 63,2 м2. Ціна - $ 27 500. Можливе розтермінування за умови першого внеску 50%, - йдеться на сайті забудовника.



Акція діє лише до 15 вересня.





ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!! Якщо шукаєте місце під офіс чи магазин, у "Парковому кварталі" діють вигідні умови розтермінування (перший внесок - від 10%) на комерційні приміщення. Деталі можна дізнатися



Квартири, які пропонують за зниженою ціною - у новому будинку "Паркового кварталу". Цей будинок буде відрізнятися від двох уже збудованих дизайном фасаду, плануванням квартир, а також призначенням першого поверху: тут заплановані комерційні приміщення, магазини, перукарні тощо. Крім того, у новому будинку буде ліфт (хоча в будинку - лише п'ять поверхів).



Наразі у першому будинку вже змуровали два під'їзди, у третьому - мурують внутрішні та зовнішні стіни другого поверху, а в четвертому - змуровано перший поверх.









Відеозвіт з будівельного майданчика "Паркового кварталу"



Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів:



096 030 20 10



м. Ковель, вул. Глібова, 8 б



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