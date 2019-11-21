Тільки 5 квартир у Ковелі в ЖК «Парковий квартал» – за акційною ціною*
Сьогодні, 10:19
За зниженою ціною продається 5 двокімнатних квартир у ковельському ЖК "Парковий квартал".
Площа акційних квартир – 63,2 м2. Ціна - $ 27 500. Можливе розтермінування за умови першого внеску 50%, - йдеться на сайті забудовника.
Акція діє лише до 15 вересня.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!! Якщо шукаєте місце під офіс чи магазин, у "Парковому кварталі" діють вигідні умови розтермінування (перший внесок - від 10%) на комерційні приміщення. Деталі можна дізнатися за посиланням.
Квартири, які пропонують за зниженою ціною - у новому будинку "Паркового кварталу". Цей будинок буде відрізнятися від двох уже збудованих дизайном фасаду, плануванням квартир, а також призначенням першого поверху: тут заплановані комерційні приміщення, магазини, перукарні тощо. Крім того, у новому будинку буде ліфт (хоча в будинку - лише п'ять поверхів).
Наразі у першому будинку вже змуровали два під'їзди, у третьому - мурують внутрішні та зовнішні стіни другого поверху, а в четвертому - змуровано перший поверх.
Відеозвіт з будівельного майданчика "Паркового кварталу"
Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів:
096 030 20 10
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Площа акційних квартир – 63,2 м2. Ціна - $ 27 500. Можливе розтермінування за умови першого внеску 50%, - йдеться на сайті забудовника.
Акція діє лише до 15 вересня.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!! Якщо шукаєте місце під офіс чи магазин, у "Парковому кварталі" діють вигідні умови розтермінування (перший внесок - від 10%) на комерційні приміщення. Деталі можна дізнатися за посиланням.
Квартири, які пропонують за зниженою ціною - у новому будинку "Паркового кварталу". Цей будинок буде відрізнятися від двох уже збудованих дизайном фасаду, плануванням квартир, а також призначенням першого поверху: тут заплановані комерційні приміщення, магазини, перукарні тощо. Крім того, у новому будинку буде ліфт (хоча в будинку - лише п'ять поверхів).
Наразі у першому будинку вже змуровали два під'їзди, у третьому - мурують внутрішні та зовнішні стіни другого поверху, а в четвертому - змуровано перший поверх.
Відеозвіт з будівельного майданчика "Паркового кварталу"
Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів:
096 030 20 10
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Смерть у Ківерцівському районі і 58 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 14 серпня
Сьогодні, 10:33
На автостанції у Володимирі знайшли тіло чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 10:25
Тільки 5 квартир у Ковелі в ЖК «Парковий квартал» – за акційною ціною*
Сьогодні, 10:19
У лісі під Луцьком знайшли собаку, якого прив’язали до дерева і залишили напризволяще. ФОТО
Сьогодні, 09:50