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Тільки 5 квартир у Ковелі в ЖК «Парковий квартал» – за акційною ціною*

Тільки 5 квартир у Ковелі в ЖК «Парковий квартал» – за акційною ціною*
За зниженою ціною продається 5 двокімнатних квартир у ковельському ЖК "Парковий квартал".

Площа акційних квартир – 63,2 м2. Ціна - $ 27 500. Можливе розтермінування за умови першого внеску 50%, - йдеться на сайті забудовника.

Акція діє лише до 15 вересня.

Тільки 5 квартир у Ковелі в ЖК «Парковий квартал» – за акційною ціною*

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!! Якщо шукаєте місце під офіс чи магазин, у "Парковому кварталі" діють вигідні умови розтермінування (перший внесок - від 10%) на комерційні приміщення. Деталі можна дізнатися за посиланням.

Квартири, які пропонують за зниженою ціною - у новому будинку "Паркового кварталу". Цей будинок буде відрізнятися від двох уже збудованих дизайном фасаду, плануванням квартир, а також призначенням першого поверху: тут заплановані комерційні приміщення, магазини, перукарні тощо. Крім того, у новому будинку буде ліфт (хоча в будинку - лише п'ять поверхів).

Наразі у першому будинку вже змуровали два під'їзди, у третьому - мурують внутрішні та зовнішні стіни другого поверху, а в четвертому - змуровано перший поверх.




Відеозвіт з будівельного майданчика "Паркового кварталу"

Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів:

096 030 20 10

м. Ковель, вул. Глібова, 8 б

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: ЖК, Парковий квартал, акція, квартири
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