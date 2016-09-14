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Одну з центральних вулиць Луцька хочуть назвати на честь Бориса Клімчука

Одну з центральних вулиць Луцька хочуть назвати на честь Бориса Клімчука
Голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко вважає, що у Луцьку одну з центральних варто назвати на честь колишнього голови ОДА Бориса Клімчука.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Волинь.Правда.

«Багато хорошого чув про Бориса Климчука. На жаль, не знав цього чоловіка особисто, але знаю, що ця людина дуже багато зробила для Волині. Якби я мав таке право, я б назвав одну з вулиць Луцька в його честь за п’ять хвилин, а не так, як нібито хоче чи не хоче теперішня влада Луцька», – розповів Погуляйко.

Він зауважив, що, можливо, питання вирішить новий мер міста і одна з центральних вулиць матиме назву на честь Бориса Клімчука.

«...можливо, ще за час мого губернаторства», – додав посадовець.

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Теги: вулиці, назва, Луцьк, Клімчук
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Коментарі 3
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Погуляйка є добрий начальник його сюда послав презедент мусово назвати вулицю волі вулицею Богдана Клімчука
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Ні. Треба дивитись в перспективу - назвати вулицею погуляйка. Зробити її пішохідною для прогулянок і гулянок.
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Нахіба вона потрібна та вулиця? Хай у його рідному селі називають неї. А тут не треба вулиць на честь кучмівсько-януковського прислужника!
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