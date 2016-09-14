Одну з центральних вулиць Луцька хочуть назвати на честь Бориса Клімчука
Сьогодні, 20:39
Голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко вважає, що у Луцьку одну з центральних варто назвати на честь колишнього голови ОДА Бориса Клімчука.
Про це він сказав в інтерв’ю виданню Волинь.Правда.
«Багато хорошого чув про Бориса Климчука. На жаль, не знав цього чоловіка особисто, але знаю, що ця людина дуже багато зробила для Волині. Якби я мав таке право, я б назвав одну з вулиць Луцька в його честь за п’ять хвилин, а не так, як нібито хоче чи не хоче теперішня влада Луцька», – розповів Погуляйко.
Він зауважив, що, можливо, питання вирішить новий мер міста і одна з центральних вулиць матиме назву на честь Бориса Клімчука.
«...можливо, ще за час мого губернаторства», – додав посадовець.
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Про це він сказав в інтерв’ю виданню Волинь.Правда.
«Багато хорошого чув про Бориса Климчука. На жаль, не знав цього чоловіка особисто, але знаю, що ця людина дуже багато зробила для Волині. Якби я мав таке право, я б назвав одну з вулиць Луцька в його честь за п’ять хвилин, а не так, як нібито хоче чи не хоче теперішня влада Луцька», – розповів Погуляйко.
Він зауважив, що, можливо, питання вирішить новий мер міста і одна з центральних вулиць матиме назву на честь Бориса Клімчука.
«...можливо, ще за час мого губернаторства», – додав посадовець.
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Коментарі 3
Погуляйка є добрий начальник його сюда послав презедент мусово назвати вулицю волі вулицею Богдана Клімчука
Ні. Треба дивитись в перспективу - назвати вулицею погуляйка. Зробити її пішохідною для прогулянок і гулянок.
Нахіба вона потрібна та вулиця? Хай у його рідному селі називають неї. А тут не треба вулиць на честь кучмівсько-януковського прислужника!
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