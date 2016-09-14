Одну з центральних вулиць Луцька хочуть назвати на честь Бориса Клімчука

Юрій Погуляйко вважає, що у Луцьку одну з центральних варто назвати на честь колишнього голови ОДА Бориса Клімчука.



Про це він сказав в інтерв’ю виданню



«Багато хорошого чув про Бориса Климчука. На жаль, не знав цього чоловіка особисто, але знаю, що ця людина дуже багато зробила для Волині. Якби я мав таке право, я б назвав одну з вулиць Луцька в його честь за п’ять хвилин, а не так, як нібито хоче чи не хоче теперішня влада Луцька», – розповів Погуляйко.



Він зауважив, що, можливо, питання вирішить новий мер міста і одна з центральних вулиць матиме назву на честь Бориса Клімчука.



«...можливо, ще за час мого губернаторства», – додав посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Волинської облдержадміністраціївважає, що у Луцьку одну з центральних варто назвати на честь колишнього голови ОДАПро це він сказав в інтерв’ю виданню Волинь.Правда «Багато хорошого чув про Бориса Климчука. На жаль, не знав цього чоловіка особисто, але знаю, що ця людина дуже багато зробила для Волині. Якби я мав таке право, я б назвав одну з вулиць Луцька в його честь за п’ять хвилин, а не так, як нібито хоче чи не хоче теперішня влада Луцька», – розповів Погуляйко.Він зауважив, що, можливо, питання вирішить новий мер міста і одна з центральних вулиць матиме назву на честь Бориса Клімчука.«...можливо, ще за час мого губернаторства», – додав посадовець.

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