Волинські лікарі повернули до життя жінку на 12 хвилині реанімації
Сьогодні, 15:23
У Нововолинську медики швидкої повернули до життя жінку.
Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Бригада екстреної медичної допомоги в приміщенні центру ПМД на 12 хвилині проведення серцево-легеневої реанімації відновила ознаки життєдіяльності пацієнтки з серцево-судинною патологією.
89-річну хвору в стані середньої важкості доставили в Нововолинську ЦМЛ.
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Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Бригада екстреної медичної допомоги в приміщенні центру ПМД на 12 хвилині проведення серцево-легеневої реанімації відновила ознаки життєдіяльності пацієнтки з серцево-судинною патологією.
89-річну хвору в стані середньої важкості доставили в Нововолинську ЦМЛ.
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