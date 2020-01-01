Волинські лікарі повернули до життя жінку на 12 хвилині реанімації





Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



Бригада екстреної медичної допомоги в приміщенні центру ПМД на 12 хвилині проведення серцево-легеневої реанімації відновила ознаки життєдіяльності пацієнтки з серцево-судинною патологією.



89-річну хвору в стані середньої важкості доставили в Нововолинську ЦМЛ.

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