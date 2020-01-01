Помер легендарний декан луцького вишу

Сьогодні, 15 серпня, перестало битися серце учасника Другої світової війни, кандидата історичних наук, доцента, голови ради ветеранів Східноєвропейського національного університету імені Лесі УкраїнкиПро це у facebook повідомив радник мера"Вадим Олексійович - приклад мужності, інтелекту, виваженості, інтелегентності та доброти. Приклад того, яким має бути справжній чоловік. Людина з непростим, але надзвичайно цікавим життєвим шляхом та колосальним життєвим досвідом. Мужній воїн, хороший батько, надзвичайно цікавий співрозмовник, професіонал своєї справи, активний та ініціативний лучанин... Слів не вистачить, щоб описати глибину особистості Вадима Олексійовича", - написав він.Вадим Кудь народився 1927 року у місті Ялта. Рано залишився сиротою. У роки Другої світової війни (1944 р.) служив у запасному стрілецькому полку на посаді командира відділення. Після закінчення війни був курсантом 4-ої Чернігівської танкової бригади, служив у 10-ій Ровенській механізованій дивізії у м. Луцьку механіком-водієм танків та САО, інструктором водіння. Тут же навчався у вечірній школі при Будинку офіцерів. 1957 р. став знаковим для випускника історико-філологічного відділення Луцького педагогічного інституту Вадима Кудя, оскільки він отримав диплом історика-філолога з відзнакою. Потому була аспірантура при Львівському університеті імені І. Франка. У 1974 р. захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата історичних наук.Трудова кар’єра викладацької діяльності розпочалася у 1962 р. Спочатку асистент, згодом – старший викладач, доцент. А з 1972 р. по 1976 р. – декан історичного факультету Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки.