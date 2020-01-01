Де у Луцьку та на Волині не буде світла 18 серпня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 18 серпня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00Магазин с. Бегета, вул.: Першотравнева, Нова 19-45, 58-682. ПЛ-0,4, Л-1 від КТП-415 09:00-17:00 с. Новини, вул. Сільська, Зелена3. КТП-233 09:00-17:00 с. Льотниче, вул.: Л.Українки: пилорама, гараж, деревообробний цех с. Льотниче, вул. Л.Українки, 130, 1324. КТП-292 09:00-17:00 с. Бубнів: СМЗ «Київстар», ФГ Климонюк І.Ф., ФГ Головенко О.О.1. 9:00-17:00.Дім молитвис.Лобачівка.1. ПЛ-10 кВ Л-55-05 9:30 – 16:30 ФО ГасьФОП КрутийТзов СкайФОП Марчук с. Морозовичі (частково), с. Волиця-Морозовичі, с. Русовичі,с. Шахтарське, с. Бужанка (частково);м.Нововолинськ (р-н шахти №1)2. ПЛ-0,4кВ Л7 від ЗТП-11 9:30 – 17:00 газове господарство смт.Іваничі вул.Луцька1. ПЛ-0,4кВ Л-1 КТП-62 09:30-14:00 с.Пнівне вул.Садова, Вул,Центральна2. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-62 13:00-17:00 С/Рада, Пекарня, «УКРПОШТА», м-н "Фаворит", П-ць Пігулко Ніна Омелянівна, П-ць Поліщук Володим Олекс, П-ць Войтусік Людмила Федорівна, П-ць Відьмук Тамара Михайлівна, с.Пнівне вул.,Перемоги,Вул,Центральна, Вул.Польова3. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 КТП-113 09:40-16:00 Школа, ФАП, Будинок Культури, ПП Приймачук Ю.В. (магазин) с. Запруддя, вул.Яблунева,вул.Карасинська, вул.Лесі Українки.1. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-112 10:00-17:00 ЗТП-112Територ. управл.Держ.судової адміністраціїВДСО при УМВС України у Волинській областіІнспекція ДАБККіверцівска МДПІКіверцівська райдержадміністрація,Ківерцівський центр зайнятості населенняБюро адвоката Шевчик Г.І.ФОП Гриб Олександра АндріївнаФОП Крат Олег ІвановичФОП Міщук Володимир ГригоровичТзОВ Вест Проект"ФОП Папаніна Маргарита НектарівнаВідділ освіти Ківерцівської РДАВідділ освіти Ківерцівської РДАПАТ "Райффайзен Банк Аваль"Релігійна громада Римо-католицької церквиПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГЗТП-112 м.Ківерцівул.Горького,буд.1-25,пров.Горького,вул.Ст.Бойка,9-17(непарні)вул.Грушевського,буд.1-24, вул.Львівська,8-16(парні), вул.Ст.Бойка,буд.1-5,вул.Пушкіна,буд.12-30(парні),буд.17-41(непарні), вул.Гоголя, вул.Воїнів-Інтернаціоналістіввул.Ст.Бойка-6-30, вул.Шопена,буд.15-27(непарні), буд.22-40(парні),2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-283 9:00-17:00 КТП-283 с. МиловицяКТП-283 с. Миловицявул. Гончара, буд. 48,50-52,54-59,66,68,70,72,74 вул. Миловиця, буд. (непарні 53-79,75а),66,68 вул. Гончара, буд. 43,45,47а,47,49а,53,56,58,60,62,64,683. ПЛ-0,4 кВ від КТП-295 9:00-17:00 ПЛ-0,4 кВ від КТП-295 смт.ЦуманьПрАТ "ВОПАС " ФОП Мороз Михайло Михайлович ФОП Макара Алла СтепанівнаСелищна рада Цумань ФОП Януль Світлана Олександрівна УДППЗ "Укрпошта" Цуманське споживче товариство Селищна рада Цумань ПЛ-0,4 кВ від КТП-295 смт.Цуманьм вул.1-го Травня, буд1-79/непарні/,2-46/парні/вул. Васильєва,2,3,5 вул.Мирна,4-12,4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-138 9:00-17:00 ПЛ-0,4 кВ від КТП-138ФОП Батицький Олег ІвановичЦерковний храм св.Великомуч.Дмитрія Солунського ПЛ-0,4 кВ від КТП-138вул.Радянська,35-39/непарні/,38-56/парні/ вул.Радянська,1-33/непарні/,2-36/парні/, вул.Комсомольська,1-32, вул.Тиха1-9/непарні/,2-24/парні/1. 9:00-17:00ФОП Фалько Олександр ПетровичФОП Гавришук Леонід СтепановичПриватне підприємство "Траст"ФОП Мартинюк Петро ПанасовичФОП Подошик Вікторія ВасилівнаФОП Давидюк Ольга В'ячеславівнаФОП Семенюк Людмила ІванівнаФОП Осійчук Катерина ПавлівнаФОП Демчук Василь ЛеонтійовичФОП Пінчук Наталія ЛеонтіївнаФОП Жмуйда Наталя ЮріївнаКомунальне підприємство "Екокомунсервіс"ФОП Голядинець Василь МиколайовичФОП Грицюк Катерина ТрохимівнаФОП Буднік Євгенія АдамівнаФОП Юрко Любов ВолодимирівнаФОП Сімішкур Мирослава АнатоліївнаФізична особа Горін Валерій ОлександровичФОП Воробей Надія МикитівнаФОП Васковець Володимир МихайловичФОП Воробей Надія МикитівнаФОП Козак Валентина ІванівнаАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"Фізична особа-підприємець Семенюк Анатолій ВасильовичФОП Палчей Іван ВасильовичОСББ "Одет"м-н "Сільгосппродуктів"Релігійна громадаСвято-Хресто-Воздвиженсь ка УПЦміський будинок культурАТСДЮСШЗОШ Смт. Люблинець2.ПЛ-0.4кВ від КТП №5389:00-17:00 РЖКП №1ФОП Ваніна О.Ф.ПТМ"Ковельтепло"м.Ковель, вул.Чубинського, Кониського, Залізнична3. ПЛ-0,4кВ від КТП №28 Л-2 9:00-17:00Ковельське МТМОКовельське РайвоСВК "Надія"Голобське споживче товариствоС/Р МайданВол.дирекція УДППЗ с.МайданВимкнень споживачів не заплановано1. 09:00-17:00Волинські оптичні мережіТП-513ФОП МурзінаГК «Жигулі»Гастроном №2 вул. Садовськоговул. Прилуцькапров. Прилуцькийвул. Східнавул. Східно-Межовавул. Вишнівецькавул. Хрещатавул. Млинівськавул.Балакірєвавул. Надрічнавул. Збаразькапров. І-й, ІІ-й Збаразькийвул. Привітнавул. Калиновавул. Сонячнавул. П. Мирноговул. Скрябінавул. Бородінавул. Н. Левичького2. ТП-437 РУ-0,4кВ І-ІІСШ. Монтаж обліку 13:30-17:00 П-ць Шевчук вул. Гречана 1а, вул. Даньшина 25-53, 46-82,вул. Грабовського 18, 5вул. Гречана 121. КТП-586 09:00 – 17:00 с. Гаразджа вул. Лісова, 53-75, Чорновола2. КТП-684 09:30 – 17:00 ФОП Линчук Р.П. с. Тарасово вул. Нова,1-12, Тиха, 1-10, Центральна, 30-64, Поліська, 2-20, Миру, Сонячна, Набережна3. КТП-19 10:00 – 16:00 с. Шепель вул. Набережна4. КТП-243 09:00 – 17:00 Міжрайміське СТ "Волиньгоспторг" – Магазин,Лаврівська сільська рада – Амбулаторія,Полонківське споживче товариство - Магазин №1.СГПП"Лаврів" – СкладФОП Сікора Р. Р. - Кафе-бар.ФОП Безух П. А. – Млин. с. Лаврів вул. Миру, Першого травня 1-305. ПЛ-10 кВ Л-31-01 від ЛР-60 (КТП-106, 107, 281, 338, 339, 340, 361, 365, 367, 474, 567, 591, 611, 629, 697, 721, 731, 735, 798, ЗТП-474) 09:00 – 17:00 с. Боголюби: (будинок культури, школа, церква, АТС), ПП Ігнатчук В.П., ФОГ Бомазюк С.Г., ПП Серветник В.В., ПП Грушелевська Л.В., ПП Мандзюк М.П., ПП Курило А.С., ПП Гюлазян М.М., ОК „Криниця”, , ПП Киричук В.Б., Данилевич В.В., ФОП Литвінчук О.В., ПП Рошко М.Н., ПП Коновал О.І., Житловий масив "БАМ".с. Тарасово: ж/б Лазорко, житловий масив "Зоряний".с. Богушівка: ФАП, Кооператив "Ялинка", ФОП Яцишин І.І., ФОП Кіселюк А.Г., ПП Бохонюк Л.О., СТ «Боголюби», ТзОВ "УКРТАУЕР".с. Забороль: табір „Ровесник”. с. Боголюби, с. Богушівка, с. Тарасово вул. Зоряна, с. Всеволодівка вул. Степова, 1-111. 9:00-17:00с.Масловець2. КТП-180.298.444 9:00-17:00 с.Острів’я магазин,церква с.Острів’я1. 10:00-17:00Магазини, школа, укрпошта, клуб, ФАП с. Шлапань, с. Гречище2. ЗТП-106 10:00-13:00 ПП «Любешівсервіс», ФОП Баран І.О., Любешівський РВ УМВС, Райспоживспілка, ФОП Клубук, ТзОВ «Оранта», ФОП Андрухненко (магазин), Любешівське відділення гідрометрології, Аптека №33, Управління пенсійного фонду, Любешівська районна рада, ФОП Неймарк (магазин), Любешівський районний суд, НПП «Прип’ять- Стохід» смт. Любешів вул. Незалежності,вул. Грушевського, вул. Свободи,вул. Квітнева, вул. Л. Українки,вул. Бондаренка3. 13:00-17:00смт. Любешів вул. Пушкіна,вул. Свободи1. ПЛ-10 кВ, Л-94-02 від ЛР-143 10:00-18:00 КТП-162, с. Будки - ФОП Клець Дмитро Карпович, ФОП Олійник Тетяна Іванівна (пилорама), ФОП Татюк Михайло Олексійович (пилорама), ФОП Татюк Михайло Олексійович (цех).КТП-334 - ФО Оксенюк Н.К., Молитовний будинок.КТП-340, с. Кам’януха - Релігійна громада, ФОП Мартинюк О.М. (ларьок), ФОП Корнійчук Л.П. (магазин).КТП-341 - Будківська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин).КТП-360 – х. Ковлі.КТП-425, с. Будки - Районний відділ освіти (школа, котельня, башня), Будківська сільська рада (клуб, дитячий садок), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Тимошенко Ю.В. (ларьок).ЩТП-479 - ФОП Панасюк Анатолій Платонович (торгівельний кіоск).1.ПЛ-10кВ Ц-6-02/КТП-229:00-17:00 м.Нововолинськ церква ХВС вул.Липинського, м-н Автодім, церква св.Михайла, м-н Пясецький, м.Нововолинськ: вул.Репіна, Кропивницького, Галицького, 1-е Грудня, Луцька 1е,1ж, Липинського, Нахімова, Лопатіна, ш.Руставелі, Донецька, Мечнікова, Макарова, Орлика, Філатова, Коцюбинського, Рилєєва, Дорожня, Промислова, Енергетична, Будівельна2.ПЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-23 9:00-17:00 м.Нововолинськ:вул.Ватутінавул.Жуковського 1-27 б, 2-12вул.Л.Українки 24-28б1. КТП-328 для ремонта обладнання. 10:00-16:30 с.Гірники х.Липово.1. ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)2. ПЛ-0,4кВ від КТП-279 9:00-17:00 с.Підгірне (церква, ФАП, магазини, клуб) с.Підгірне, вул.Л.Українки, І.Франка, Садова3. ПЛ-10кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Тристень (повністю), с.Доросині (телятник, корівник, кормоцех, пилорама, тракторна бригада , ветдільниця, лікарня, магазини, с.Кияж (школа), с.Ворончин (ФАП, пилорама) с.Доросині, вул.Фріда, Шкільна, Миру, Л.Українки, с.Кияж, вул.Набережна, Тиха, Миру с.Ворончин, вул.Шкільна, Шевченка, с.Тристень, вул.Шевченка, Воробйова, Озерна, Шкільна, Незалежності4. ПЛ-0,4кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз (магазини) с.Навіз, вул.Журавлина, Нагірна, Першотравнева, Молодіжна5. ПЛ-10кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Квітневе (повністю), с.Щурин (повністю) с.Квітневе (повністю), с.Щурин (повністю)6. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз (торг. кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку) с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.7. ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир (ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, їдальня, ППМ) с.Немир, вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги8. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева9. ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю) с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю)10. ПЛ-10кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Єлизаветин (цех по виробництву шлакоблоків), с.Носачевичі (сільська рада, дитячий садок, поштове відділення) с.Єлизаветин, вул.Васильківська, Прилісна, Ювілейна, с.Олешковичі, вул.Спортивна, Червоноармійська, 8Березня, Набережна, с.Носачевичі, вул.Молодіжна, Набережна, Тиха1. 10:00-17:00Школа,Нова Пошта, контора с/ради, ПП Гапіч, Яцунік, Грабовець, Кавас, Кондрацький, контора СВК с Кримне вул 1 Травня, Соборності, Набережна1. 10:00-13:30с. Мокрець2. ПЛ-0,4 кВКТП-102 10:00-16:30 ФОП Зінюк – ресторан «Зустріч», ФОП Ковальчук Г.М. , Толстов,Печоха, Столярук, Олеярник, Бевзова, Пацерук, Ковальчук, Мисилюк, Федорук,Іванюк, Полянський, Головчак, Жук, Оніщук, Киричук, Токарська, Міхайлуц- магазин, Луківська с/р –бк, церква, ощадбанк, аптека с.м.т.Луків3. ПЛ-0,4 кВКТП-283 10:00-16:30с.Перевісся