Де у Луцьку та на Волині не буде світла 18 серпня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 18 серпня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
Магазин с. Бегета, вул.: Першотравнева, Нова 19-45, 58-68
2. ПЛ-0,4, Л-1 від КТП-415 09:00-17:00 с. Новини, вул. Сільська, Зелена
3. КТП-233 09:00-17:00 с. Льотниче, вул.: Л.Українки: пилорама, гараж, деревообробний цех с. Льотниче, вул. Л.Українки, 130, 132
4. КТП-292 09:00-17:00 с. Бубнів: СМЗ «Київстар», ФГ Климонюк І.Ф., ФГ Головенко О.О.
Горохівський район
1. 9:00-17:00.
Дім молитви
с.Лобачівка.
Іваничівський район
1. ПЛ-10 кВ Л-55-05 9:30 – 16:30 ФО Гась
ФОП Крутий
Тзов Скай
ФОП Марчук с. Морозовичі (частково), с. Волиця-Морозовичі, с. Русовичі,
с. Шахтарське, с. Бужанка (частково);
м.Нововолинськ (р-н шахти №1)
2. ПЛ-0,4кВ Л7 від ЗТП-11 9:30 – 17:00 газове господарство смт.Іваничі вул.Луцька
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1 КТП-62 09:30-14:00 с.Пнівне вул.Садова, Вул,Центральна
2. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-62 13:00-17:00 С/Рада, Пекарня, «УКРПОШТА», м-н "Фаворит", П-ць Пігулко Ніна Омелянівна, П-ць Поліщук Володим Олекс, П-ць Войтусік Людмила Федорівна, П-ць Відьмук Тамара Михайлівна, с.Пнівне вул.,Перемоги,
Вул,Центральна, Вул.Польова
3. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 КТП-113 09:40-16:00 Школа, ФАП, Будинок Культури, ПП Приймачук Ю.В. (магазин) с. Запруддя, вул.Яблунева,
вул.Карасинська, вул.Лесі Українки.
Ківерцівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-112 10:00-17:00 ЗТП-112
Територ. управл.Держ.судової адміністрації
ВДСО при УМВС України у Волинській області
Інспекція ДАБК
Ківерцівска МДПІ
Ківерцівська райдержадміністрація,
Ківерцівський центр зайнятості населення
Бюро адвоката Шевчик Г.І.
ФОП Гриб Олександра Андріївна
ФОП Крат Олег Іванович
ФОП Міщук Володимир Григорович
ТзОВ Вест Проект"
ФОП Папаніна Маргарита Нектарівна
Відділ освіти Ківерцівської РДА
Відділ освіти Ківерцівської РДА
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
Релігійна громада Римо-католицької церкви
ПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГ
ЗТП-112 м.Ківерці
вул.Горького,буд.1-25,пров.Горького,вул.Ст.Бойка,9-17(непарні)
вул.Грушевського,буд.1-24, вул.Львівська,8-16(парні), вул.Ст.Бойка,буд.1-5,
вул.Пушкіна,буд.12-30(парні),буд.17-41(непарні), вул.Гоголя, вул.Воїнів-Інтернаціоналістів
вул.Ст.Бойка-6-30, вул.Шопена,буд.15-27(непарні), буд.22-40(парні),
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-283 9:00-17:00 КТП-283 с. Миловиця
КТП-283 с. Миловиця
вул. Гончара, буд. 48,50-52,54-59,66,68,70,72,74 вул. Миловиця, буд. (непарні 53-79,75а),66,68 вул. Гончара, буд. 43,45,47а,47,49а,53,56,58,60,62,64,68
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-295 9:00-17:00 ПЛ-0,4 кВ від КТП-295 смт.Цумань
ПрАТ "ВОПАС " ФОП Мороз Михайло Михайлович ФОП Макара Алла Степанівна
Селищна рада Цумань ФОП Януль Світлана Олександрівна УДППЗ "Укрпошта" Цуманське споживче товариство Селищна рада Цумань ПЛ-0,4 кВ від КТП-295 смт.Цумань
м вул.1-го Травня, буд1-79/непарні/,2-46/парні/вул. Васильєва,2,3,5 вул.Мирна,4-12,
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-138 9:00-17:00 ПЛ-0,4 кВ від КТП-138
ФОП Батицький Олег Іванович
Церковний храм св.Великомуч.Дмитрія Солунського ПЛ-0,4 кВ від КТП-138
вул.Радянська,35-39/непарні/,38-56/парні/ вул.Радянська,1-33/непарні/,2-36/парні/, вул.Комсомольська,1-32, вул.Тиха1-9/непарні/,2-24/парні/
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФОП Фалько Олександр Петрович
ФОП Гавришук Леонід Степанович
Приватне підприємство "Траст"
ФОП Мартинюк Петро Панасович
ФОП Подошик Вікторія Василівна
ФОП Давидюк Ольга В'ячеславівна
ФОП Семенюк Людмила Іванівна
ФОП Осійчук Катерина Павлівна
ФОП Демчук Василь Леонтійович
ФОП Пінчук Наталія Леонтіївна
ФОП Жмуйда Наталя Юріївна
Комунальне підприємство "Екокомунсервіс"
ФОП Голядинець Василь Миколайович
ФОП Грицюк Катерина Трохимівна
ФОП Буднік Євгенія Адамівна
ФОП Юрко Любов Володимирівна
ФОП Сімішкур Мирослава Анатоліївна
Фізична особа Горін Валерій Олександрович
ФОП Воробей Надія Микитівна
ФОП Васковець Володимир Михайлович
ФОП Воробей Надія Микитівна
ФОП Козак Валентина Іванівна
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
Фізична особа-підприємець Семенюк Анатолій Васильович
ФОП Палчей Іван Васильович
ОСББ "Одет"
м-н "Сільгосппродуктів"
Релігійна громада
Свято-Хресто-Воздвиженсь ка УПЦ
міський будинок культур
АТС
ДЮСШ
ЗОШ Смт. Люблинець
2.
ПЛ-0.4кВ від КТП №538
9:00-17:00 РЖКП №1
ФОП Ваніна О.Ф.
ПТМ"Ковельтепло"
м.Ковель, вул.Чубинського, Кониського, Залізнична
3. ПЛ-0,4кВ від КТП №28 Л-2 9:00-17:00
Ковельське МТМО
Ковельське Райво
СВК "Надія"
Голобське споживче товариство
С/Р Майдан
Вол.дирекція УДППЗ с.Майдан
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Волинські оптичні мережі
ТП-513
ФОП Мурзіна
ГК «Жигулі»
Гастроном №2 вул. Садовського
вул. Прилуцька
пров. Прилуцький
вул. Східна
вул. Східно-Межова
вул. Вишнівецька
вул. Хрещата
вул. Млинівська
вул.Балакірєва
вул. Надрічна
вул. Збаразька
пров. І-й, ІІ-й Збаразький
вул. Привітна
вул. Калинова
вул. Сонячна
вул. П. Мирного
вул. Скрябіна
вул. Бородіна
вул. Н. Левичького
2. ТП-437 РУ-0,4кВ І-ІІСШ. Монтаж обліку 13:30-17:00 П-ць Шевчук вул. Гречана 1а, вул. Даньшина 25-53, 46-82,
вул. Грабовського 18, 5
вул. Гречана 12
Луцький район
1. КТП-586 09:00 – 17:00 с. Гаразджа вул. Лісова, 53-75, Чорновола
2. КТП-684 09:30 – 17:00 ФОП Линчук Р.П. с. Тарасово вул. Нова,1-12, Тиха, 1-10, Центральна, 30-64, Поліська, 2-20, Миру, Сонячна, Набережна
3. КТП-19 10:00 – 16:00 с. Шепель вул. Набережна
4. КТП-243 09:00 – 17:00 Міжрайміське СТ "Волиньгоспторг" – Магазин,
Лаврівська сільська рада – Амбулаторія,
Полонківське споживче товариство - Магазин №1.
СГПП"Лаврів" – Склад
ФОП Сікора Р. Р. - Кафе-бар.
ФОП Безух П. А. – Млин. с. Лаврів вул. Миру, Першого травня 1-30
5. ПЛ-10 кВ Л-31-01 від ЛР-60 (КТП-106, 107, 281, 338, 339, 340, 361, 365, 367, 474, 567, 591, 611, 629, 697, 721, 731, 735, 798, ЗТП-474) 09:00 – 17:00 с. Боголюби: (будинок культури, школа, церква, АТС), ПП Ігнатчук В.П., ФОГ Бомазюк С.Г., ПП Серветник В.В., ПП Грушелевська Л.В., ПП Мандзюк М.П., ПП Курило А.С., ПП Гюлазян М.М., ОК „Криниця”, , ПП Киричук В.Б., Данилевич В.В., ФОП Литвінчук О.В., ПП Рошко М.Н., ПП Коновал О.І., Житловий масив "БАМ".
с. Тарасово: ж/б Лазорко, житловий масив "Зоряний".
с. Богушівка: ФАП, Кооператив "Ялинка", ФОП Яцишин І.І., ФОП Кіселюк А.Г., ПП Бохонюк Л.О., СТ «Боголюби», ТзОВ "УКРТАУЕР".
с. Забороль: табір „Ровесник”. с. Боголюби, с. Богушівка, с. Тарасово вул. Зоряна, с. Всеволодівка вул. Степова, 1-11
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
с.Масловець
2. КТП-180.298.444 9:00-17:00 с.Острів’я магазин,церква с.Острів’я
Любешівський район
1. 10:00-17:00
Магазини, школа, укрпошта, клуб, ФАП с. Шлапань, с. Гречище
2. ЗТП-106 10:00-13:00 ПП «Любешівсервіс», ФОП Баран І.О., Любешівський РВ УМВС, Райспоживспілка, ФОП Клубук, ТзОВ «Оранта», ФОП Андрухненко (магазин), Любешівське відділення гідрометрології, Аптека №33, Управління пенсійного фонду, Любешівська районна рада, ФОП Неймарк (магазин), Любешівський районний суд, НПП «Прип’ять- Стохід» смт. Любешів вул. Незалежності,
вул. Грушевського, вул. Свободи,
вул. Квітнева, вул. Л. Українки,
вул. Бондаренка
3. 13:00-17:00
смт. Любешів вул. Пушкіна,
вул. Свободи
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-94-02 від ЛР-143 10:00-18:00 КТП-162, с. Будки - ФОП Клець Дмитро Карпович, ФОП Олійник Тетяна Іванівна (пилорама), ФОП Татюк Михайло Олексійович (пилорама), ФОП Татюк Михайло Олексійович (цех).
КТП-334 - ФО Оксенюк Н.К., Молитовний будинок.
КТП-340, с. Кам’януха - Релігійна громада, ФОП Мартинюк О.М. (ларьок), ФОП Корнійчук Л.П. (магазин).
КТП-341 - Будківська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин).
КТП-360 – х. Ковлі.
КТП-425, с. Будки - Районний відділ освіти (школа, котельня, башня), Будківська сільська рада (клуб, дитячий садок), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Тимошенко Ю.В. (ларьок).
ЩТП-479 - ФОП Панасюк Анатолій Платонович (торгівельний кіоск).
місто Нововолинськ
1.
ПЛ-10кВ Ц-6-02/КТП-22
9:00-17:00 м.Нововолинськ церква ХВС вул.Липинського, м-н Автодім, церква св.Михайла, м-н Пясецький, м.Нововолинськ: вул.Репіна, Кропивницького, Галицького, 1-е Грудня, Луцька 1е,1ж, Липинського, Нахімова, Лопатіна, ш.Руставелі, Донецька, Мечнікова, Макарова, Орлика, Філатова, Коцюбинського, Рилєєва, Дорожня, Промислова, Енергетична, Будівельна
2.
ПЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-23 9:00-17:00 м.Нововолинськ:
вул.Ватутіна
вул.Жуковського 1-27 б, 2-12
вул.Л.Українки 24-28б
Ратнівський район
1. КТП-328 для ремонта обладнання. 10:00-16:30 с.Гірники х.Липово.
Рожищенський район
1. ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)
2. ПЛ-0,4кВ від КТП-279 9:00-17:00 с.Підгірне (церква, ФАП, магазини, клуб) с.Підгірне, вул.Л.Українки, І.Франка, Садова
3. ПЛ-10кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Тристень (повністю), с.Доросині (телятник, корівник, кормоцех, пилорама, тракторна бригада , ветдільниця, лікарня, магазини, с.Кияж (школа), с.Ворончин (ФАП, пилорама) с.Доросині, вул.Фріда, Шкільна, Миру, Л.Українки, с.Кияж, вул.Набережна, Тиха, Миру с.Ворончин, вул.Шкільна, Шевченка, с.Тристень, вул.Шевченка, Воробйова, Озерна, Шкільна, Незалежності
4. ПЛ-0,4кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз (магазини) с.Навіз, вул.Журавлина, Нагірна, Першотравнева, Молодіжна
5. ПЛ-10кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Квітневе (повністю), с.Щурин (повністю) с.Квітневе (повністю), с.Щурин (повністю)
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз (торг. кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку) с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир (ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, їдальня, ППМ) с.Немир, вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева
9. ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю) с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю)
10. ПЛ-10кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Єлизаветин (цех по виробництву шлакоблоків), с.Носачевичі (сільська рада, дитячий садок, поштове відділення) с.Єлизаветин, вул.Васильківська, Прилісна, Ювілейна, с.Олешковичі, вул.Спортивна, Червоноармійська, 8Березня, Набережна, с.Носачевичі, вул.Молодіжна, Набережна, Тиха
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
Школа,Нова Пошта, контора с/ради, ПП Гапіч, Яцунік, Грабовець, Кавас, Кондрацький, контора СВК с Кримне вул 1 Травня, Соборності, Набережна
Турійський район
1. 10:00-13:30
с. Мокрець
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-102 10:00-16:30 ФОП Зінюк – ресторан «Зустріч», ФОП Ковальчук Г.М. , Толстов,Печоха, Столярук, Олеярник, Бевзова, Пацерук, Ковальчук, Мисилюк, Федорук,Іванюк, Полянський, Головчак, Жук, Оніщук, Киричук, Токарська, Міхайлуц- магазин, Луківська с/р –бк, церква, ощадбанк, аптека с.м.т.Луків
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-283 10:00-16:30
с.Перевісся
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
Магазин с. Бегета, вул.: Першотравнева, Нова 19-45, 58-68
2. ПЛ-0,4, Л-1 від КТП-415 09:00-17:00 с. Новини, вул. Сільська, Зелена
3. КТП-233 09:00-17:00 с. Льотниче, вул.: Л.Українки: пилорама, гараж, деревообробний цех с. Льотниче, вул. Л.Українки, 130, 132
4. КТП-292 09:00-17:00 с. Бубнів: СМЗ «Київстар», ФГ Климонюк І.Ф., ФГ Головенко О.О.
Горохівський район
1. 9:00-17:00.
Дім молитви
с.Лобачівка.
Іваничівський район
1. ПЛ-10 кВ Л-55-05 9:30 – 16:30 ФО Гась
ФОП Крутий
Тзов Скай
ФОП Марчук с. Морозовичі (частково), с. Волиця-Морозовичі, с. Русовичі,
с. Шахтарське, с. Бужанка (частково);
м.Нововолинськ (р-н шахти №1)
2. ПЛ-0,4кВ Л7 від ЗТП-11 9:30 – 17:00 газове господарство смт.Іваничі вул.Луцька
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1 КТП-62 09:30-14:00 с.Пнівне вул.Садова, Вул,Центральна
2. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-62 13:00-17:00 С/Рада, Пекарня, «УКРПОШТА», м-н "Фаворит", П-ць Пігулко Ніна Омелянівна, П-ць Поліщук Володим Олекс, П-ць Войтусік Людмила Федорівна, П-ць Відьмук Тамара Михайлівна, с.Пнівне вул.,Перемоги,
Вул,Центральна, Вул.Польова
3. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 КТП-113 09:40-16:00 Школа, ФАП, Будинок Культури, ПП Приймачук Ю.В. (магазин) с. Запруддя, вул.Яблунева,
вул.Карасинська, вул.Лесі Українки.
Ківерцівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-112 10:00-17:00 ЗТП-112
Територ. управл.Держ.судової адміністрації
ВДСО при УМВС України у Волинській області
Інспекція ДАБК
Ківерцівска МДПІ
Ківерцівська райдержадміністрація,
Ківерцівський центр зайнятості населення
Бюро адвоката Шевчик Г.І.
ФОП Гриб Олександра Андріївна
ФОП Крат Олег Іванович
ФОП Міщук Володимир Григорович
ТзОВ Вест Проект"
ФОП Папаніна Маргарита Нектарівна
Відділ освіти Ківерцівської РДА
Відділ освіти Ківерцівської РДА
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
Релігійна громада Римо-католицької церкви
ПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГ
ЗТП-112 м.Ківерці
вул.Горького,буд.1-25,пров.Горького,вул.Ст.Бойка,9-17(непарні)
вул.Грушевського,буд.1-24, вул.Львівська,8-16(парні), вул.Ст.Бойка,буд.1-5,
вул.Пушкіна,буд.12-30(парні),буд.17-41(непарні), вул.Гоголя, вул.Воїнів-Інтернаціоналістів
вул.Ст.Бойка-6-30, вул.Шопена,буд.15-27(непарні), буд.22-40(парні),
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-283 9:00-17:00 КТП-283 с. Миловиця
КТП-283 с. Миловиця
вул. Гончара, буд. 48,50-52,54-59,66,68,70,72,74 вул. Миловиця, буд. (непарні 53-79,75а),66,68 вул. Гончара, буд. 43,45,47а,47,49а,53,56,58,60,62,64,68
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-295 9:00-17:00 ПЛ-0,4 кВ від КТП-295 смт.Цумань
ПрАТ "ВОПАС " ФОП Мороз Михайло Михайлович ФОП Макара Алла Степанівна
Селищна рада Цумань ФОП Януль Світлана Олександрівна УДППЗ "Укрпошта" Цуманське споживче товариство Селищна рада Цумань ПЛ-0,4 кВ від КТП-295 смт.Цумань
м вул.1-го Травня, буд1-79/непарні/,2-46/парні/вул. Васильєва,2,3,5 вул.Мирна,4-12,
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-138 9:00-17:00 ПЛ-0,4 кВ від КТП-138
ФОП Батицький Олег Іванович
Церковний храм св.Великомуч.Дмитрія Солунського ПЛ-0,4 кВ від КТП-138
вул.Радянська,35-39/непарні/,38-56/парні/ вул.Радянська,1-33/непарні/,2-36/парні/, вул.Комсомольська,1-32, вул.Тиха1-9/непарні/,2-24/парні/
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФОП Фалько Олександр Петрович
ФОП Гавришук Леонід Степанович
Приватне підприємство "Траст"
ФОП Мартинюк Петро Панасович
ФОП Подошик Вікторія Василівна
ФОП Давидюк Ольга В'ячеславівна
ФОП Семенюк Людмила Іванівна
ФОП Осійчук Катерина Павлівна
ФОП Демчук Василь Леонтійович
ФОП Пінчук Наталія Леонтіївна
ФОП Жмуйда Наталя Юріївна
Комунальне підприємство "Екокомунсервіс"
ФОП Голядинець Василь Миколайович
ФОП Грицюк Катерина Трохимівна
ФОП Буднік Євгенія Адамівна
ФОП Юрко Любов Володимирівна
ФОП Сімішкур Мирослава Анатоліївна
Фізична особа Горін Валерій Олександрович
ФОП Воробей Надія Микитівна
ФОП Васковець Володимир Михайлович
ФОП Воробей Надія Микитівна
ФОП Козак Валентина Іванівна
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
Фізична особа-підприємець Семенюк Анатолій Васильович
ФОП Палчей Іван Васильович
ОСББ "Одет"
м-н "Сільгосппродуктів"
Релігійна громада
Свято-Хресто-Воздвиженсь ка УПЦ
міський будинок культур
АТС
ДЮСШ
ЗОШ Смт. Люблинець
2.
ПЛ-0.4кВ від КТП №538
9:00-17:00 РЖКП №1
ФОП Ваніна О.Ф.
ПТМ"Ковельтепло"
м.Ковель, вул.Чубинського, Кониського, Залізнична
3. ПЛ-0,4кВ від КТП №28 Л-2 9:00-17:00
Ковельське МТМО
Ковельське Райво
СВК "Надія"
Голобське споживче товариство
С/Р Майдан
Вол.дирекція УДППЗ с.Майдан
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Волинські оптичні мережі
ТП-513
ФОП Мурзіна
ГК «Жигулі»
Гастроном №2 вул. Садовського
вул. Прилуцька
пров. Прилуцький
вул. Східна
вул. Східно-Межова
вул. Вишнівецька
вул. Хрещата
вул. Млинівська
вул.Балакірєва
вул. Надрічна
вул. Збаразька
пров. І-й, ІІ-й Збаразький
вул. Привітна
вул. Калинова
вул. Сонячна
вул. П. Мирного
вул. Скрябіна
вул. Бородіна
вул. Н. Левичького
2. ТП-437 РУ-0,4кВ І-ІІСШ. Монтаж обліку 13:30-17:00 П-ць Шевчук вул. Гречана 1а, вул. Даньшина 25-53, 46-82,
вул. Грабовського 18, 5
вул. Гречана 12
Луцький район
1. КТП-586 09:00 – 17:00 с. Гаразджа вул. Лісова, 53-75, Чорновола
2. КТП-684 09:30 – 17:00 ФОП Линчук Р.П. с. Тарасово вул. Нова,1-12, Тиха, 1-10, Центральна, 30-64, Поліська, 2-20, Миру, Сонячна, Набережна
3. КТП-19 10:00 – 16:00 с. Шепель вул. Набережна
4. КТП-243 09:00 – 17:00 Міжрайміське СТ "Волиньгоспторг" – Магазин,
Лаврівська сільська рада – Амбулаторія,
Полонківське споживче товариство - Магазин №1.
СГПП"Лаврів" – Склад
ФОП Сікора Р. Р. - Кафе-бар.
ФОП Безух П. А. – Млин. с. Лаврів вул. Миру, Першого травня 1-30
5. ПЛ-10 кВ Л-31-01 від ЛР-60 (КТП-106, 107, 281, 338, 339, 340, 361, 365, 367, 474, 567, 591, 611, 629, 697, 721, 731, 735, 798, ЗТП-474) 09:00 – 17:00 с. Боголюби: (будинок культури, школа, церква, АТС), ПП Ігнатчук В.П., ФОГ Бомазюк С.Г., ПП Серветник В.В., ПП Грушелевська Л.В., ПП Мандзюк М.П., ПП Курило А.С., ПП Гюлазян М.М., ОК „Криниця”, , ПП Киричук В.Б., Данилевич В.В., ФОП Литвінчук О.В., ПП Рошко М.Н., ПП Коновал О.І., Житловий масив "БАМ".
с. Тарасово: ж/б Лазорко, житловий масив "Зоряний".
с. Богушівка: ФАП, Кооператив "Ялинка", ФОП Яцишин І.І., ФОП Кіселюк А.Г., ПП Бохонюк Л.О., СТ «Боголюби», ТзОВ "УКРТАУЕР".
с. Забороль: табір „Ровесник”. с. Боголюби, с. Богушівка, с. Тарасово вул. Зоряна, с. Всеволодівка вул. Степова, 1-11
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
с.Масловець
2. КТП-180.298.444 9:00-17:00 с.Острів’я магазин,церква с.Острів’я
Любешівський район
1. 10:00-17:00
Магазини, школа, укрпошта, клуб, ФАП с. Шлапань, с. Гречище
2. ЗТП-106 10:00-13:00 ПП «Любешівсервіс», ФОП Баран І.О., Любешівський РВ УМВС, Райспоживспілка, ФОП Клубук, ТзОВ «Оранта», ФОП Андрухненко (магазин), Любешівське відділення гідрометрології, Аптека №33, Управління пенсійного фонду, Любешівська районна рада, ФОП Неймарк (магазин), Любешівський районний суд, НПП «Прип’ять- Стохід» смт. Любешів вул. Незалежності,
вул. Грушевського, вул. Свободи,
вул. Квітнева, вул. Л. Українки,
вул. Бондаренка
3. 13:00-17:00
смт. Любешів вул. Пушкіна,
вул. Свободи
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-94-02 від ЛР-143 10:00-18:00 КТП-162, с. Будки - ФОП Клець Дмитро Карпович, ФОП Олійник Тетяна Іванівна (пилорама), ФОП Татюк Михайло Олексійович (пилорама), ФОП Татюк Михайло Олексійович (цех).
КТП-334 - ФО Оксенюк Н.К., Молитовний будинок.
КТП-340, с. Кам’януха - Релігійна громада, ФОП Мартинюк О.М. (ларьок), ФОП Корнійчук Л.П. (магазин).
КТП-341 - Будківська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин).
КТП-360 – х. Ковлі.
КТП-425, с. Будки - Районний відділ освіти (школа, котельня, башня), Будківська сільська рада (клуб, дитячий садок), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Тимошенко Ю.В. (ларьок).
ЩТП-479 - ФОП Панасюк Анатолій Платонович (торгівельний кіоск).
місто Нововолинськ
1.
ПЛ-10кВ Ц-6-02/КТП-22
9:00-17:00 м.Нововолинськ церква ХВС вул.Липинського, м-н Автодім, церква св.Михайла, м-н Пясецький, м.Нововолинськ: вул.Репіна, Кропивницького, Галицького, 1-е Грудня, Луцька 1е,1ж, Липинського, Нахімова, Лопатіна, ш.Руставелі, Донецька, Мечнікова, Макарова, Орлика, Філатова, Коцюбинського, Рилєєва, Дорожня, Промислова, Енергетична, Будівельна
2.
ПЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-23 9:00-17:00 м.Нововолинськ:
вул.Ватутіна
вул.Жуковського 1-27 б, 2-12
вул.Л.Українки 24-28б
Ратнівський район
1. КТП-328 для ремонта обладнання. 10:00-16:30 с.Гірники х.Липово.
Рожищенський район
1. ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)
2. ПЛ-0,4кВ від КТП-279 9:00-17:00 с.Підгірне (церква, ФАП, магазини, клуб) с.Підгірне, вул.Л.Українки, І.Франка, Садова
3. ПЛ-10кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Тристень (повністю), с.Доросині (телятник, корівник, кормоцех, пилорама, тракторна бригада , ветдільниця, лікарня, магазини, с.Кияж (школа), с.Ворончин (ФАП, пилорама) с.Доросині, вул.Фріда, Шкільна, Миру, Л.Українки, с.Кияж, вул.Набережна, Тиха, Миру с.Ворончин, вул.Шкільна, Шевченка, с.Тристень, вул.Шевченка, Воробйова, Озерна, Шкільна, Незалежності
4. ПЛ-0,4кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз (магазини) с.Навіз, вул.Журавлина, Нагірна, Першотравнева, Молодіжна
5. ПЛ-10кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Квітневе (повністю), с.Щурин (повністю) с.Квітневе (повністю), с.Щурин (повністю)
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз (торг. кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку) с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир (ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, їдальня, ППМ) с.Немир, вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева
9. ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю) с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю)
10. ПЛ-10кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Єлизаветин (цех по виробництву шлакоблоків), с.Носачевичі (сільська рада, дитячий садок, поштове відділення) с.Єлизаветин, вул.Васильківська, Прилісна, Ювілейна, с.Олешковичі, вул.Спортивна, Червоноармійська, 8Березня, Набережна, с.Носачевичі, вул.Молодіжна, Набережна, Тиха
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
Школа,Нова Пошта, контора с/ради, ПП Гапіч, Яцунік, Грабовець, Кавас, Кондрацький, контора СВК с Кримне вул 1 Травня, Соборності, Набережна
Турійський район
1. 10:00-13:30
с. Мокрець
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-102 10:00-16:30 ФОП Зінюк – ресторан «Зустріч», ФОП Ковальчук Г.М. , Толстов,Печоха, Столярук, Олеярник, Бевзова, Пацерук, Ковальчук, Мисилюк, Федорук,Іванюк, Полянський, Головчак, Жук, Оніщук, Киричук, Токарська, Міхайлуц- магазин, Луківська с/р –бк, церква, ощадбанк, аптека с.м.т.Луків
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-283 10:00-16:30
с.Перевісся
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