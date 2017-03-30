У Нововолинську представили команду «За майбутнє». ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:10
У Нововолинську народний депутат Ігор Гузь та кандидат на посаду міського голови Борис Карпус представили команду «За майбутнє», з якою йтимуть на місцеві вибори до міської, районної та обласної рад.
«Я несу відповідальність за тих людей, яких ми ведемо на вибори, тому що наша головна ціль чітка та амбіційна – у Нововолинську має змінитися міський голова. Двадцять з гаком років, чверть століття достатньо для того, щоб показати, що можна було зробити. На жаль, з моєї суб’єктивної точки зору, і більшості жителів Нововолинська, Гряд, Грибовиці та Благодатного, час політиків, які сидять на одному місці, уже прилипли до нього, минув. Місту потрібні зміни!» - наголосив Ігор Гузь.
Кандидат на посаду Нововолинського міського голови, єдиний реальний опонент Віктора Сапожнікова – Борис Карпус розповів, яких саме змін потребує місто вже сьогодні.
Перетворення міського озера та парку на цивілізовану сучасну рекреаційну зону, Нововолинськ - місто безпечне, освітлене, розвиток інфраструктури сіл, які ввійдуть до Нововолинської ОТГ, розвиток ОСББ, переведення міста на автономне опалення, створення картки нововолинця, доступність міста для людей з інвалідністю – саме такі завдання ставить перед собою Борис Карпус та команда, яку він веде до міської ради.
«Я все життя живу в Нововолинську, виховую двох дітей і мені не байдуже, з якими настроями вони підуть в садочок, в школу і якими повернуться звідти. Мені не байдужі чисті під’їзди, вулиці, чисте місто та повітря у ньому. Мені не байдужа чиста і чесна влада», - сказав Борис Карпус.
Так, до Нововолинської міської ради з командою «За майбутнє» балотуватимуться:
Кондисюк Олександр Анатолійович, військовий комісар Іваничівського району, голова Нововолинської спілки ветеранів АТО;
Лукашук Микола Петрович, громадський активіст, борець за справедливість та чисте довкілля;
Максимів Назар Володимирович, староста Старої Лішні Поромівської ОТГ, пропагандист здорового способу життя;
Влодарчик Руслан Іванович, екс-депутат Нововолинської міської ради, громадський активіст, голова ОСББ;
Полозкова Олена Олександрівна, спеціаліст у сфері юриспруденції та охорони праці;
Марчак Віктор Васильович, депутат Нововолинської міської ради, голова екологічної комісії, очільник «Варти порядку»;
Недищук Назар Євгенович, депутат Нововолинської міської ради, приватний підприємець;
Жук Надія Андріївна, фахівець у галузі освіти, начальник гуманітарного відділу Поромівської ОТГ;
Титаренко Віталій Васильович, громадський активіст;
Гіль Ірина Миколаївна, екоактивістка;
Степюк Віктор Васильович, активний борець за чисте довкілля міста;
Макаров Сергій Вікторович, шахтар, профспілковий лідер, учасник АТО;
Аксьонова Оксана Сергіївна, активна та ініціативна голова ОСББ;
Соловйов Руслан Олександрович, депутат Нововолинської міської ради, шахтар;
Мних Валерій Михайлович, помічник-консультант народного депутата України Ігоря Гузя, депутат Нововолинської міської ради;
Приступчук Олег Карлович, депутат Нововолинської міської ради, приватний підприємець;
Никитюк Яна Василівна, активна громадська діячка, голова ОСББ;
Буденчук Юлія Михайлівна, голова ГО «Світ для дітей»;
Дерейко Олена Євгеніївна, активна та ініціативна голова ОСББ;
Ромашевський Віктор Іванович, депутат Нововолинської міської ради, учасник Євромайдану, приватний підприємець, волонтер;
Скриннік Вікторія Романівна, директор Нововолинського бюро вторинної правової допомоги, голова ОСББ;
Шаповал Володимир Володимирович, помічник-консультант народного депутата України Ігоря Гузя, депутат Нововолинської міської ради, приватний підприємець, громадський діяч, волонтер;
Фіц Юрій Михайлович, лікар-хірург;
Макарук Тарас Олекійович, громадський активіст, член «Варти порядку»;
Кошлатий Олександр Вікторович, гірничий майстер шахти №10 «Нововолинська»;
Романишин Руслан Олексійович, ветеринар, зоозахисник;
Романюк Денис Сергійович, голова ОСББ, приватний підприємець;
Шаповал Олена Сергіївна, громадська активістка, підприємиця;
Романець Руслана Олегівна, громадська активістка, відстоює інтереси Грядівської громади;
Артюх Леся Євгеніївна, фельдшер екстреної медичної допомоги;
Близнюк Андрій Миколайович, член ГО «Світ для дітей», відстоює інтереси людей з інвалідністю;
Єлева Марина Юріївна, виконавчий директор фермерського господарства, відстоює інтереси Грибовицької сільської ради;
Пасічник Іван Миколайович, лікар-хірург, флеболог;
Попков Олег Сергійович, екс-депутат Нововолинської міської ради, активний та ініціативний керівник ОСББ;
Слимак Михайло Іванович, громадський активіст, відстоює проблеми комфортного співжиття у місті людей і тварин;
Бойко Вікторія Олександрівна, громадська діячка, кандидат історичних наук, експертка Національного інституту стратегічних досліджень;
Пашко Олександр Анатолійович, голова ОСББ, активний громадський діяч, відстоює інтереси Благодатного.
«Це буде боротьба за новий, інший Нововолинськ! Ми разом переможемо цей спрут, який 25 років тримає місто в кулаці, який посіяв страх для багатьох людей, бюджетників і не тільки, які не мають права стояти вільно, а мусять оглядатися на виконком. Віктор Сапожінков вже програв через стіну, яку створив з людьми, через неготовність чути інших», - наголосив нардеп.
Крім того, команда «За майбутнє» представила також кандидатів у депутати до Володимир-Волинської районної ради. Серед них:
Недищук Євген Микитович, екс-депутат Нововолинської міської та Волинської обласної ради, голова Поромівської ОТГ;
Лісова Алла Степанівна, депутат Волинської обласної ради, журналіст, завідувач відділу економіки газети «Волинь-Нова»;
Кондисюк Олександр Анатолійович, військовий комісар Іваничівського району, голова Нововолинської спілки ветеранів АТО;
Остапюк Микола Павлович, заступник директора Нововолинського обласного ліцею-інтернату;
Сиротюк Юрій Іванович, екс-депутат Нововолинської міської ради, приватний підприємець;
Єлева Марина Юріївна, виконавчий директор фермерського господарства, відстоює інтереси Грибовицької громади;
Мних Валерій Михайлович, помічник-консультант народного депутата України Ігоря Гузя, депутат Нововолинської міської ради;
Жук Надія Андріївна, фахівець у галузі освіти, начальник гуманітарного відділу Поромівської ОТГ;
Марчак Віктор Васильович, депутат Нововолинської міської ради, голова екологічної комісії, очільник «Варти порядку»;
Гіль Ірина Миколаївна, екоактивістка;
Титаренко Віталій Васильович, громадський активіст;
Шевчик Павло Іванович, приватний підприємець.
До Волинської обласної ради список «За майбутнє» від 19 округу очолить народний депутат Ігор Гузь.
«Я дав згоду очолити список до Волинської обласної ради від округу №19, як людина, за яку минулого року проголосувало 59% виборців округу. Нам достатньої їхніх голосів для перемоги», - сказав Гузь.
Крім нього, до Волиньради від Нововолинська балотуватимуться підприємець Юрій Сиротюк та журналістка, депутат облради Алла Лісова.
«Мені болить Нововолинськ. Я намагаюся розбудовувати його, робити красивішим… Маю безліч ідей, які хотів би втілити. Це і безпечне місто, і боротьба з наркоманією, і парк… Знаю, що ми переможемо, бо ми найкращі», - сказав Юрій Сиротюк.
Журналістка Алла Лісова розповіла, що вже 30 років живе та працює у Нововолинську та має бажання надалі працювати для рідного міста.
«Команді, з якою йду на вибори, вистачить сил та енергії брати на себе відповідальність. У нас величезний потенціал», - зауважила Алла Лісова.
Оплесками зустріли промову власника фермерського господарства «Дари Волині», колишнього депутата Волинської обласної та Нововолинської міської рад Юрія Єлеви, який підтримує нововолинську команду «За майбутнє».
«Сапожніков керує Нововолинськом такий самий термін, як Білоруссю Лукашенко. Я вчився в Білорусі, моя дружина звідти. Зараз ми всі бачимо, до чого призводить такий «порядок» та совкові методи правління. Треба міняти мера, і я підтримую Бориса Карпуса та команду «За майбутнє», які працюватимуть на благо Нововолинська», - сказав Юрій Єлева.
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«Я несу відповідальність за тих людей, яких ми ведемо на вибори, тому що наша головна ціль чітка та амбіційна – у Нововолинську має змінитися міський голова. Двадцять з гаком років, чверть століття достатньо для того, щоб показати, що можна було зробити. На жаль, з моєї суб’єктивної точки зору, і більшості жителів Нововолинська, Гряд, Грибовиці та Благодатного, час політиків, які сидять на одному місці, уже прилипли до нього, минув. Місту потрібні зміни!» - наголосив Ігор Гузь.
Кандидат на посаду Нововолинського міського голови, єдиний реальний опонент Віктора Сапожнікова – Борис Карпус розповів, яких саме змін потребує місто вже сьогодні.
Перетворення міського озера та парку на цивілізовану сучасну рекреаційну зону, Нововолинськ - місто безпечне, освітлене, розвиток інфраструктури сіл, які ввійдуть до Нововолинської ОТГ, розвиток ОСББ, переведення міста на автономне опалення, створення картки нововолинця, доступність міста для людей з інвалідністю – саме такі завдання ставить перед собою Борис Карпус та команда, яку він веде до міської ради.
«Я все життя живу в Нововолинську, виховую двох дітей і мені не байдуже, з якими настроями вони підуть в садочок, в школу і якими повернуться звідти. Мені не байдужі чисті під’їзди, вулиці, чисте місто та повітря у ньому. Мені не байдужа чиста і чесна влада», - сказав Борис Карпус.
Так, до Нововолинської міської ради з командою «За майбутнє» балотуватимуться:
Кондисюк Олександр Анатолійович, військовий комісар Іваничівського району, голова Нововолинської спілки ветеранів АТО;
Лукашук Микола Петрович, громадський активіст, борець за справедливість та чисте довкілля;
Максимів Назар Володимирович, староста Старої Лішні Поромівської ОТГ, пропагандист здорового способу життя;
Влодарчик Руслан Іванович, екс-депутат Нововолинської міської ради, громадський активіст, голова ОСББ;
Полозкова Олена Олександрівна, спеціаліст у сфері юриспруденції та охорони праці;
Марчак Віктор Васильович, депутат Нововолинської міської ради, голова екологічної комісії, очільник «Варти порядку»;
Недищук Назар Євгенович, депутат Нововолинської міської ради, приватний підприємець;
Жук Надія Андріївна, фахівець у галузі освіти, начальник гуманітарного відділу Поромівської ОТГ;
Титаренко Віталій Васильович, громадський активіст;
Гіль Ірина Миколаївна, екоактивістка;
Степюк Віктор Васильович, активний борець за чисте довкілля міста;
Макаров Сергій Вікторович, шахтар, профспілковий лідер, учасник АТО;
Аксьонова Оксана Сергіївна, активна та ініціативна голова ОСББ;
Соловйов Руслан Олександрович, депутат Нововолинської міської ради, шахтар;
Мних Валерій Михайлович, помічник-консультант народного депутата України Ігоря Гузя, депутат Нововолинської міської ради;
Приступчук Олег Карлович, депутат Нововолинської міської ради, приватний підприємець;
Никитюк Яна Василівна, активна громадська діячка, голова ОСББ;
Буденчук Юлія Михайлівна, голова ГО «Світ для дітей»;
Дерейко Олена Євгеніївна, активна та ініціативна голова ОСББ;
Ромашевський Віктор Іванович, депутат Нововолинської міської ради, учасник Євромайдану, приватний підприємець, волонтер;
Скриннік Вікторія Романівна, директор Нововолинського бюро вторинної правової допомоги, голова ОСББ;
Шаповал Володимир Володимирович, помічник-консультант народного депутата України Ігоря Гузя, депутат Нововолинської міської ради, приватний підприємець, громадський діяч, волонтер;
Фіц Юрій Михайлович, лікар-хірург;
Макарук Тарас Олекійович, громадський активіст, член «Варти порядку»;
Кошлатий Олександр Вікторович, гірничий майстер шахти №10 «Нововолинська»;
Романишин Руслан Олексійович, ветеринар, зоозахисник;
Романюк Денис Сергійович, голова ОСББ, приватний підприємець;
Шаповал Олена Сергіївна, громадська активістка, підприємиця;
Романець Руслана Олегівна, громадська активістка, відстоює інтереси Грядівської громади;
Артюх Леся Євгеніївна, фельдшер екстреної медичної допомоги;
Близнюк Андрій Миколайович, член ГО «Світ для дітей», відстоює інтереси людей з інвалідністю;
Єлева Марина Юріївна, виконавчий директор фермерського господарства, відстоює інтереси Грибовицької сільської ради;
Пасічник Іван Миколайович, лікар-хірург, флеболог;
Попков Олег Сергійович, екс-депутат Нововолинської міської ради, активний та ініціативний керівник ОСББ;
Слимак Михайло Іванович, громадський активіст, відстоює проблеми комфортного співжиття у місті людей і тварин;
Бойко Вікторія Олександрівна, громадська діячка, кандидат історичних наук, експертка Національного інституту стратегічних досліджень;
Пашко Олександр Анатолійович, голова ОСББ, активний громадський діяч, відстоює інтереси Благодатного.
«Це буде боротьба за новий, інший Нововолинськ! Ми разом переможемо цей спрут, який 25 років тримає місто в кулаці, який посіяв страх для багатьох людей, бюджетників і не тільки, які не мають права стояти вільно, а мусять оглядатися на виконком. Віктор Сапожінков вже програв через стіну, яку створив з людьми, через неготовність чути інших», - наголосив нардеп.
Крім того, команда «За майбутнє» представила також кандидатів у депутати до Володимир-Волинської районної ради. Серед них:
Недищук Євген Микитович, екс-депутат Нововолинської міської та Волинської обласної ради, голова Поромівської ОТГ;
Лісова Алла Степанівна, депутат Волинської обласної ради, журналіст, завідувач відділу економіки газети «Волинь-Нова»;
Кондисюк Олександр Анатолійович, військовий комісар Іваничівського району, голова Нововолинської спілки ветеранів АТО;
Остапюк Микола Павлович, заступник директора Нововолинського обласного ліцею-інтернату;
Сиротюк Юрій Іванович, екс-депутат Нововолинської міської ради, приватний підприємець;
Єлева Марина Юріївна, виконавчий директор фермерського господарства, відстоює інтереси Грибовицької громади;
Мних Валерій Михайлович, помічник-консультант народного депутата України Ігоря Гузя, депутат Нововолинської міської ради;
Жук Надія Андріївна, фахівець у галузі освіти, начальник гуманітарного відділу Поромівської ОТГ;
Марчак Віктор Васильович, депутат Нововолинської міської ради, голова екологічної комісії, очільник «Варти порядку»;
Гіль Ірина Миколаївна, екоактивістка;
Титаренко Віталій Васильович, громадський активіст;
Шевчик Павло Іванович, приватний підприємець.
До Волинської обласної ради список «За майбутнє» від 19 округу очолить народний депутат Ігор Гузь.
«Я дав згоду очолити список до Волинської обласної ради від округу №19, як людина, за яку минулого року проголосувало 59% виборців округу. Нам достатньої їхніх голосів для перемоги», - сказав Гузь.
Крім нього, до Волиньради від Нововолинська балотуватимуться підприємець Юрій Сиротюк та журналістка, депутат облради Алла Лісова.
«Мені болить Нововолинськ. Я намагаюся розбудовувати його, робити красивішим… Маю безліч ідей, які хотів би втілити. Це і безпечне місто, і боротьба з наркоманією, і парк… Знаю, що ми переможемо, бо ми найкращі», - сказав Юрій Сиротюк.
Журналістка Алла Лісова розповіла, що вже 30 років живе та працює у Нововолинську та має бажання надалі працювати для рідного міста.
«Команді, з якою йду на вибори, вистачить сил та енергії брати на себе відповідальність. У нас величезний потенціал», - зауважила Алла Лісова.
Оплесками зустріли промову власника фермерського господарства «Дари Волині», колишнього депутата Волинської обласної та Нововолинської міської рад Юрія Єлеви, який підтримує нововолинську команду «За майбутнє».
«Сапожніков керує Нововолинськом такий самий термін, як Білоруссю Лукашенко. Я вчився в Білорусі, моя дружина звідти. Зараз ми всі бачимо, до чого призводить такий «порядок» та совкові методи правління. Треба міняти мера, і я підтримую Бориса Карпуса та команду «За майбутнє», які працюватимуть на благо Нововолинська», - сказав Юрій Єлева.
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