У Нововолинську представили команду «За майбутнє». ФОТО. ВІДЕО

У Нововолинську народний депутатта кандидат на посаду міського головипредставили команду «За майбутнє», з якою йтимуть на місцеві вибори до міської, районної та обласної рад.«Я несу відповідальність за тих людей, яких ми ведемо на вибори, тому що наша головна ціль чітка та амбіційна – у Нововолинську має змінитися міський голова. Двадцять з гаком років, чверть століття достатньо для того, щоб показати, що можна було зробити. На жаль, з моєї суб’єктивної точки зору, і більшості жителів Нововолинська, Гряд, Грибовиці та Благодатного, час політиків, які сидять на одному місці, уже прилипли до нього, минув. Місту потрібні зміни!» - наголосив Ігор Гузь.Кандидат на посаду Нововолинського міського голови, єдиний реальний опонент– Борис Карпус розповів, яких саме змін потребує місто вже сьогодні.Перетворення міського озера та парку на цивілізовану сучасну рекреаційну зону, Нововолинськ - місто безпечне, освітлене, розвиток інфраструктури сіл, які ввійдуть до Нововолинської ОТГ, розвиток ОСББ, переведення міста на автономне опалення, створення картки нововолинця, доступність міста для людей з інвалідністю – саме такі завдання ставить перед собою Борис Карпус та команда, яку він веде до міської ради.«Я все життя живу в Нововолинську, виховую двох дітей і мені не байдуже, з якими настроями вони підуть в садочок, в школу і якими повернуться звідти. Мені не байдужі чисті під’їзди, вулиці, чисте місто та повітря у ньому. Мені не байдужа чиста і чесна влада», - сказав Борис Карпус.Так, до Нововолинської міської ради з командою «За майбутнє» балотуватимуться:, військовий комісар Іваничівського району, голова Нововолинської спілки ветеранів АТО;, громадський активіст, борець за справедливість та чисте довкілля;, староста Старої Лішні Поромівської ОТГ, пропагандист здорового способу життя;, екс-депутат Нововолинської міської ради, громадський активіст, голова ОСББ;, спеціаліст у сфері юриспруденції та охорони праці;, депутат Нововолинської міської ради, голова екологічної комісії, очільник «Варти порядку»;, депутат Нововолинської міської ради, приватний підприємець;, фахівець у галузі освіти, начальник гуманітарного відділу Поромівської ОТГ;, громадський активіст;, екоактивістка;, активний борець за чисте довкілля міста;, шахтар, профспілковий лідер, учасник АТО;, активна та ініціативна голова ОСББ;, депутат Нововолинської міської ради, шахтар;, помічник-консультант народного депутата України Ігоря Гузя, депутат Нововолинської міської ради;, депутат Нововолинської міської ради, приватний підприємець;, активна громадська діячка, голова ОСББ;, голова ГО «Світ для дітей»;, активна та ініціативна голова ОСББ;, депутат Нововолинської міської ради, учасник Євромайдану, приватний підприємець, волонтер;, директор Нововолинського бюро вторинної правової допомоги, голова ОСББ;, помічник-консультант народного депутата України Ігоря Гузя, депутат Нововолинської міської ради, приватний підприємець, громадський діяч, волонтер;, лікар-хірург;, громадський активіст, член «Варти порядку»;, гірничий майстер шахти №10 «Нововолинська»;, ветеринар, зоозахисник;, голова ОСББ, приватний підприємець;, громадська активістка, підприємиця;, громадська активістка, відстоює інтереси Грядівської громади;, фельдшер екстреної медичної допомоги;, член ГО «Світ для дітей», відстоює інтереси людей з інвалідністю;, виконавчий директор фермерського господарства, відстоює інтереси Грибовицької сільської ради;, лікар-хірург, флеболог;, екс-депутат Нововолинської міської ради, активний та ініціативний керівник ОСББ;, громадський активіст, відстоює проблеми комфортного співжиття у місті людей і тварин;, громадська діячка, кандидат історичних наук, експертка Національного інституту стратегічних досліджень;, голова ОСББ, активний громадський діяч, відстоює інтереси Благодатного.«Це буде боротьба за новий, інший Нововолинськ! Ми разом переможемо цей спрут, який 25 років тримає місто в кулаці, який посіяв страх для багатьох людей, бюджетників і не тільки, які не мають права стояти вільно, а мусять оглядатися на виконком. Віктор Сапожінков вже програв через стіну, яку створив з людьми, через неготовність чути інших», - наголосив нардеп.Крім того, команда «За майбутнє» представила також кандидатів у депутати до Володимир-Волинської районної ради. Серед них:, екс-депутат Нововолинської міської та Волинської обласної ради, голова Поромівської ОТГ;, депутат Волинської обласної ради, журналіст, завідувач відділу економіки газети «Волинь-Нова»;, військовий комісар Іваничівського району, голова Нововолинської спілки ветеранів АТО;, заступник директора Нововолинського обласного ліцею-інтернату;, екс-депутат Нововолинської міської ради, приватний підприємець;, виконавчий директор фермерського господарства, відстоює інтереси Грибовицької громади;, помічник-консультант народного депутата України Ігоря Гузя, депутат Нововолинської міської ради;, фахівець у галузі освіти, начальник гуманітарного відділу Поромівської ОТГ;, депутат Нововолинської міської ради, голова екологічної комісії, очільник «Варти порядку»;, екоактивістка;, громадський активіст;, приватний підприємець.До Волинської обласної ради список «За майбутнє» від 19 округу очолить народний депутат Ігор Гузь.«Я дав згоду очолити список до Волинської обласної ради від округу №19, як людина, за яку минулого року проголосувало 59% виборців округу. Нам достатньої їхніх голосів для перемоги», - сказав Гузь.Крім нього, до Волиньради від Нововолинська балотуватимуться підприємець Юрій Сиротюк та журналістка, депутат облради Алла Лісова.«Мені болить Нововолинськ. Я намагаюся розбудовувати його, робити красивішим… Маю безліч ідей, які хотів би втілити. Це і безпечне місто, і боротьба з наркоманією, і парк… Знаю, що ми переможемо, бо ми найкращі», - сказав Юрій Сиротюк.Журналістка Алла Лісова розповіла, що вже 30 років живе та працює у Нововолинську та має бажання надалі працювати для рідного міста.«Команді, з якою йду на вибори, вистачить сил та енергії брати на себе відповідальність. У нас величезний потенціал», - зауважила Алла Лісова.Оплесками зустріли промову власника фермерського господарства «Дари Волині», колишнього депутата Волинської обласної та Нововолинської міської рад Юрія Єлеви, який підтримує нововолинську команду «За майбутнє».«Сапожніков керує Нововолинськом такий самий термін, як Білоруссю Лукашенко. Я вчився в Білорусі, моя дружина звідти. Зараз ми всі бачимо, до чого призводить такий «порядок» та совкові методи правління. Треба міняти мера, і я підтримую Бориса Карпуса та команду «За майбутнє», які працюватимуть на благо Нововолинська», - сказав Юрій Єлева.