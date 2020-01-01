«Другий хліб»: цьогоріч на Волині врожай картоплі буде більшим, а ціна – нижчою. ВІДЕО





Про це Олександр Книш.



Він розповів, що цього року на Волині посадили 80 тисяч гектарів картоплі, що на 5 більше, як торік.



"Цього року врожаї будуть ліпшими, ніж торік, але й ціна майже удвічі менша, 4-5 гривень за кілограм", - каже Олександр Книш.



Майже 70 сортів картоплі на дев’яти гектарах поля поблизу Торчина вирощує фермер Володимир Шегедин. З його слів, випробовує різні технології вирощування, ділиться досвідом. Каже: в області картоплярством займаються переважно одноосібники.



"У нас на Волині люди вирощують від пів до двох гектарів. Але їх є дуже багато. Є цілі села, які садять умовно по два гектари, то село вирощує 200 гектарів картоплі. Це є серйозно",- каже фермер.



15 років вирощує картоплю Оксана Пилипчук із Рівненщини. Каже: на Рівненщині більше ідуть сорти картоплі, щоб були усередині були жовті, а небілі.



Хоче займатися картоплярством Святослав Шуляк з Іваничівського району. Нині вирощує зернові. Рентабельність вирощування картоплі вища, як і вкладення у картоплю, - розповідає чоловік. Приїхав подивитися на нові сорти, бо вважає, що у майбутньому покупець буде більш вибагливий, тому треба знайомитися з новими сортами картоплі.



Загалом в області щорічно вирощують більше мільйона тонн бульби, розповів начальник відділу землеробства та технічної політики департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Олександр Книш.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько сотні фермерів і селян-одноосібників приїхали на поле поблизу селища Торчин Луцького району - ділилися досвідом вирощування картоплі.Про це Суспільному розповів начальник відділу землеробства та технічної політики Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністраціїВін розповів, що цього року на Волині посадили 80 тисяч гектарів картоплі, що на 5 більше, як торік."Цього року врожаї будуть ліпшими, ніж торік, але й ціна майже удвічі менша, 4-5 гривень за кілограм", - каже Олександр Книш.Майже 70 сортів картоплі на дев’яти гектарах поля поблизу Торчина вирощує фермер. З його слів, випробовує різні технології вирощування, ділиться досвідом. Каже: в області картоплярством займаються переважно одноосібники."У нас на Волині люди вирощують від пів до двох гектарів. Але їх є дуже багато. Є цілі села, які садять умовно по два гектари, то село вирощує 200 гектарів картоплі. Це є серйозно",- каже фермер.15 років вирощує картоплюіз Рівненщини. Каже: на Рівненщині більше ідуть сорти картоплі, щоб були усередині були жовті, а небілі.Хоче займатися картоплярствомз Іваничівського району. Нині вирощує зернові. Рентабельність вирощування картоплі вища, як і вкладення у картоплю, - розповідає чоловік. Приїхав подивитися на нові сорти, бо вважає, що у майбутньому покупець буде більш вибагливий, тому треба знайомитися з новими сортами картоплі.Загалом в області щорічно вирощують більше мільйона тонн бульби, розповів начальник відділу землеробства та технічної політики департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Олександр Книш.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію