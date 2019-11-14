У Старому місті вандали понищили ліхтарі у сквері. ФОТО
Сьогодні, 19:40
У Старому місті в Луцьку невідомі понищили ліхтарі у сквері на Кафедральній.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат міської ради Андрій Білан.
Як зазначив обранець громади, про випадок йому повідомила мешканка Старого міста. За її словами, 17 серпня близько 22 години вечора вандали розтрощили декілька ліхтарів в сквері по вулиці Кафедральній.
Як розповідають жителі, випадки, коли молодь веде себе доволі шумно у вечірній час - систематичні. Тому зважаючи на такі ситуації, депутат звернеться до правоохоронних органів, муніципальної варти, аби вони запезпечили правопорядок у цій частині міста.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат міської ради Андрій Білан.
Як зазначив обранець громади, про випадок йому повідомила мешканка Старого міста. За її словами, 17 серпня близько 22 години вечора вандали розтрощили декілька ліхтарів в сквері по вулиці Кафедральній.
Як розповідають жителі, випадки, коли молодь веде себе доволі шумно у вечірній час - систематичні. Тому зважаючи на такі ситуації, депутат звернеться до правоохоронних органів, муніципальної варти, аби вони запезпечили правопорядок у цій частині міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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