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У Старому місті вандали понищили ліхтарі у сквері. ФОТО

У Старому місті вандали понищили ліхтарі у сквері. ФОТО
У Старому місті в Луцьку невідомі понищили ліхтарі у сквері на Кафедральній.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат міської ради Андрій Білан.

Як зазначив обранець громади, про випадок йому повідомила мешканка Старого міста. За її словами, 17 серпня близько 22 години вечора вандали розтрощили декілька ліхтарів в сквері по вулиці Кафедральній.

Як розповідають жителі, випадки, коли молодь веде себе доволі шумно у вечірній час - систематичні. Тому зважаючи на такі ситуації, депутат звернеться до правоохоронних органів, муніципальної варти, аби вони запезпечили правопорядок у цій частині міста.

У Старому місті вандали понищили ліхтарі у сквері. ФОТО
У Старому місті вандали понищили ліхтарі у сквері. ФОТО
У Старому місті вандали понищили ліхтарі у сквері. ФОТО

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Теги: Старе місто, сквер, вандали
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