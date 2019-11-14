У Старому місті вандали понищили ліхтарі у сквері. ФОТО

У Старому місті в Луцьку невідомі понищили ліхтарі у сквері на Кафедральній.Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат міської радиЯк зазначив обранець громади, про випадок йому повідомила мешканка Старого міста. За її словами, 17 серпня близько 22 години вечора вандали розтрощили декілька ліхтарів в сквері по вулиці Кафедральній.Як розповідають жителі, випадки, коли молодь веде себе доволі шумно у вечірній час - систематичні. Тому зважаючи на такі ситуації, депутат звернеться до правоохоронних органів, муніципальної варти, аби вони запезпечили правопорядок у цій частині міста.