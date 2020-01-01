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На волинських трасах наносять розмітку і встановлюють дорожні знаки. ФОТО

На волинських трасах наносять розмітку і встановлюють дорожні знаки. ФОТО
На автошляхах державного значення Волині розпочались роботи з нанесення дорожньої розмітки.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.

За результатами публічних закупівель виконавцем визначили товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНС ЛАЙН ГРУП». Наразі це підприємство поновлює горизонтальну осьову розмітку на автошляхах Н-22 "Устилуг - Луцьк - Рівне" та Н-17 "Львів - Радехів - Луцьк".

Також дорожники поновлюють дорожню розмітку на пішохідних переходах та вертикальну дорожню розмітку на інженерних спорудах.
На волинських трасах наносять розмітку і встановлюють дорожні знаки. ФОТО
На волинських трасах наносять розмітку і встановлюють дорожні знаки. ФОТО

Такі роботи виконують дорожні підприємства, що на договірних умовах здійснюють експлуатаційне утримання автомобільних шляхів державного значення регіону – ДП «Волинський облавтодор», ПрАТ «Ковельське ШБУ № 63» та ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс".

"Використовується розмічальна фарба, поверх якої насипаються склокульки. Саме вони забезпечують світлоповертаючий ефект дорожньої розмітки в нічний час доби, що сприяє підвищенню безпеки дорожнього руху", - йдеться у дописі.

Крім цього, на відремонтованій у рамках національної програми "Велике_будівництво" ділянці дороги М-19 "Доманово (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест)" між селами Княгининок і Прилуцьке встановлюються нові інформаційно-вказівні дорожні знаки.
На волинських трасах наносять розмітку і встановлюють дорожні знаки. ФОТО

У Службі автомобільних доріг у Волинській області закликають всіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними та обережними, не перевищувати швидкість в місцях проведення дорожніх робіт та звертати увагу на дорожні знаки.

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Теги: Волинь, Служба автомобільних доріг у Волинській облас
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