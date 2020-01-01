На волинських трасах наносять розмітку і встановлюють дорожні знаки. ФОТО

На автошляхах державного значення Волині розпочались роботи з нанесення дорожньої розмітки.Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.За результатами публічних закупівель виконавцем визначили товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНС ЛАЙН ГРУП». Наразі це підприємство поновлює горизонтальну осьову розмітку на автошляхах Н-22 "Устилуг - Луцьк - Рівне" та Н-17 "Львів - Радехів - Луцьк".Також дорожники поновлюють дорожню розмітку на пішохідних переходах та вертикальну дорожню розмітку на інженерних спорудах.Такі роботи виконують дорожні підприємства, що на договірних умовах здійснюють експлуатаційне утримання автомобільних шляхів державного значення регіону – ДП «Волинський облавтодор», ПрАТ «Ковельське ШБУ № 63» та ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс"."Використовується розмічальна фарба, поверх якої насипаються склокульки. Саме вони забезпечують світлоповертаючий ефект дорожньої розмітки в нічний час доби, що сприяє підвищенню безпеки дорожнього руху", - йдеться у дописі.Крім цього, на відремонтованій у рамках національної програми "Велике_будівництво" ділянці дороги М-19 "Доманово (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест)" між селами Княгининок і Прилуцьке встановлюються нові інформаційно-вказівні дорожні знаки.У Службі автомобільних доріг у Волинській області закликають всіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними та обережними, не перевищувати швидкість в місцях проведення дорожніх робіт та звертати увагу на дорожні знаки.