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Волинській професорці та письменниці присудили міжнародну літературну премію

Волинській професорці та письменниці присудили міжнародну літературну премію
Волинська письменниця, завідувачка кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури СНУ імені Лесі Українки Марія Моклиця стала лауреаткою міжнародної літературної премії.

Про це повідомляє Буквоїд.

Цього року на розгляд комітету з нагородження Міжнародною літературною премією імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» за 2020 рік надійшло понад 750 пропозицій з України та закордону.

До числа цьогорічних лауреатів премії члени Комітету внесли Марію Моклицю за книжку прози «Три сходинки, п’ять свічок».

Довідка:

Міжнародну літературну премію імені Григорія Сковороди "Сад божественних пісень" у 2005 році заснували Волинське товариство «Світязь» і ГО «Чернігівський інтелектуальний центр» за сприяння Національної спілки письменників України, Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України та міжнародних громадських організацій.

З 1 листопада 2014 року засновником цієї премії стала Міжнародна літературно-мистецька Академія України (президент Сергій Дзюба), котра об’єднує 157 відомих письменників, перекладачів, журналістів та науковців із 57-ми держав світу.

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Теги: Волинь, література, премія, Марія Моклиця
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