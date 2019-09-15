Волинській професорці та письменниці присудили міжнародну літературну премію
Сьогодні, 23:35
Волинська письменниця, завідувачка кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури СНУ імені Лесі Українки Марія Моклиця стала лауреаткою міжнародної літературної премії.
Про це повідомляє Буквоїд.
Цього року на розгляд комітету з нагородження Міжнародною літературною премією імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» за 2020 рік надійшло понад 750 пропозицій з України та закордону.
До числа цьогорічних лауреатів премії члени Комітету внесли Марію Моклицю за книжку прози «Три сходинки, п’ять свічок».
Довідка:
Міжнародну літературну премію імені Григорія Сковороди "Сад божественних пісень" у 2005 році заснували Волинське товариство «Світязь» і ГО «Чернігівський інтелектуальний центр» за сприяння Національної спілки письменників України, Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України та міжнародних громадських організацій.
З 1 листопада 2014 року засновником цієї премії стала Міжнародна літературно-мистецька Академія України (президент Сергій Дзюба), котра об’єднує 157 відомих письменників, перекладачів, журналістів та науковців із 57-ми держав світу.
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Про це повідомляє Буквоїд.
Цього року на розгляд комітету з нагородження Міжнародною літературною премією імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» за 2020 рік надійшло понад 750 пропозицій з України та закордону.
До числа цьогорічних лауреатів премії члени Комітету внесли Марію Моклицю за книжку прози «Три сходинки, п’ять свічок».
Довідка:
Міжнародну літературну премію імені Григорія Сковороди "Сад божественних пісень" у 2005 році заснували Волинське товариство «Світязь» і ГО «Чернігівський інтелектуальний центр» за сприяння Національної спілки письменників України, Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України та міжнародних громадських організацій.
З 1 листопада 2014 року засновником цієї премії стала Міжнародна літературно-мистецька Академія України (президент Сергій Дзюба), котра об’єднує 157 відомих письменників, перекладачів, журналістів та науковців із 57-ми держав світу.
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