Волинській професорці та письменниці присудили міжнародну літературну премію





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Цього року на розгляд комітету з нагородження Міжнародною літературною премією імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» за 2020 рік надійшло понад 750 пропозицій з України та закордону.



До числа цьогорічних лауреатів премії члени Комітету внесли Марію Моклицю за книжку прози «Три сходинки, п’ять свічок».



Довідка:



Міжнародну літературну премію імені Григорія Сковороди "Сад божественних пісень" у 2005 році заснували Волинське товариство «Світязь» і ГО «Чернігівський інтелектуальний центр» за сприяння Національної спілки письменників України, Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України та міжнародних громадських організацій.



З 1 листопада 2014 року засновником цієї премії стала Міжнародна літературно-мистецька Академія України (президент Сергій Дзюба), котра об’єднує 157 відомих письменників, перекладачів, журналістів та науковців із 57-ми держав світу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська письменниця, завідувачка кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури СНУ імені Лесі Українки Марія Моклиця стала лауреаткою міжнародної літературної премії.Про це повідомляє Буквоїд Цього року на розгляд комітету з нагородження Міжнародною літературною премією імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» за 2020 рік надійшло понад 750 пропозицій з України та закордону.До числа цьогорічних лауреатів премії члени Комітету внесли Марію Моклицю за книжку прози «Три сходинки, п’ять свічок».Довідка:Міжнародну літературну премію імені Григорія Сковороди "Сад божественних пісень" у 2005 році заснували Волинське товариство «Світязь» і ГО «Чернігівський інтелектуальний центр» за сприяння Національної спілки письменників України, Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України та міжнародних громадських організацій.З 1 листопада 2014 року засновником цієї премії стала Міжнародна літературно-мистецька Академія України (президент Сергій Дзюба), котра об’єднує 157 відомих письменників, перекладачів, журналістів та науковців із 57-ми держав світу.

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