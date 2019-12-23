У Луцьку відновили маршрутку №19, але дещо змінили її шлях

У Луцьку знову курсуватиме маршрутка №19. Утім, якщо раніше вона їздила до Гірки Полонки, то тепер її мета – транспортне сполучення з селами Прилуцького старостинського округу (Прилуцьке і Сапогове) та забезпечення доїзду до Нового ринку.Рішення про відновлення маршруту прийняли сьогодні, 20 серпня, під час виконавчого комітету Луцькради.Назва маршруту №19 – «Окружна – село Сапогове». На маршруті курсуватимуть три автобуси.Шлях цієї маршрутки тепер такий: Окружна, Дружби Народів, Бенделіані, Станіславського, Окружна, Львівська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Паркова (Словацького, Богдана Хмельницького), Винниченка, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Гордіюк, Конякіна, Карбишева, Наливайка, Івана Богуна, Ківерцівська, с. Прилуцьке, с. Сапогове (місця міжзмінного відстою у с. Прилуцьке, с. Сапогове та на вул. Окружній біля ПАТ «СКФ Україна»).У коментаріначальник управління транспорту та зв'язку Луцькрадирозповів, що маршрутка №19 не курсує від грудня минулого року. Перевізник, який раніше обслуговував маршрут, відмовився встановлювати валідатори, тож з ним розірвали договір. Наразі ж оголосять конкурс та визначення перевізника на цьому маршруті, а до цього часу тимчасовим перевізником призначили ФОПа