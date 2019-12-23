вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку відновили маршрутку №19, але дещо змінили її шлях

У Луцьку відновили маршрутку №19, але дещо змінили її шлях
У Луцьку знову курсуватиме маршрутка №19. Утім, якщо раніше вона їздила до Гірки Полонки, то тепер її мета – транспортне сполучення з селами Прилуцького старостинського округу (Прилуцьке і Сапогове) та забезпечення доїзду до Нового ринку.

Рішення про відновлення маршруту прийняли сьогодні, 20 серпня, під час виконавчого комітету Луцькради.

Назва маршруту №19 – «Окружна – село Сапогове». На маршруті курсуватимуть три автобуси.

Шлях цієї маршрутки тепер такий: Окружна, Дружби Народів, Бенделіані, Станіславського, Окружна, Львівська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Паркова (Словацького, Богдана Хмельницького), Винниченка, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Гордіюк, Конякіна, Карбишева, Наливайка, Івана Богуна, Ківерцівська, с. Прилуцьке, с. Сапогове (місця міжзмінного відстою у с. Прилуцьке, с. Сапогове та на вул. Окружній біля ПАТ «СКФ Україна»).

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost начальник управління транспорту та зв'язку Луцькради Володимир Степанов розповів, що маршрутка №19 не курсує від грудня минулого року. Перевізник, який раніше обслуговував маршрут, відмовився встановлювати валідатори, тож з ним розірвали договір. Наразі ж оголосять конкурс та визначення перевізника на цьому маршруті, а до цього часу тимчасовим перевізником призначили ФОПа Федіка Б.В.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, маршрутка, Гірка Полонка, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині за три дні різко зросла завантаженість «коронавірусних» ліжок в лікарнях
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російський опозиціонер Навальний – у комі в реанімації через отруєння
Сьогодні, 11:11
Луцький ЦНАП тимчасово не працюватиме через виявлення коронавірусу у працівника
Сьогодні, 10:40
У Луцьку відновили маршрутку №19, але дещо змінили її шлях
Сьогодні, 10:22
Луцьк отримав 9,5 мільйона гривень на реконструкцію міської лікарні
Сьогодні, 10:14
Де на Волині за останню добу зафіксували нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:11
Схожі новини
Маршрутка № 236 «Гірка Полонка – Липини» їздитиме 3 місяці Маршрутка № 236 «Гірка Полонка – Липини» їздитиме 3 місяці
23 грудень, 2019, 13:30
У Гірку Полонку та Липини знову їздитимуть маршрутки У Гірку Полонку та Липини знову їздитимуть маршрутки
16 грудень, 2019, 08:49
Подорожчання проїзду в луцьких маршрутках: бути чи не бути. ВІДЕО Подорожчання проїзду в луцьких маршрутках: бути чи не бути. ВІДЕО
15 січень, 2018, 16:11
У Луцьку просять підняти вартість проїзду в маршрутках У Луцьку просять підняти вартість проїзду в маршрутках
11 січень, 2018, 11:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Авто з аукціону – вигідно і надійно: як у «Cars from USA» допомагають здійснювати «українські мрії»*
19 серпень, 16:32
 1
Помістив у мішок та понівечив швайкою: волинянин жорстоко познущався над собакою
Сьогодні, 11:31
 0
Волинянин скоїв самогубство у власному будинку
Сьогодні, 11:24
 0
Російський опозиціонер Навальний – у комі в реанімації через отруєння
Сьогодні, 11:11
 0
Оренда авто в Луцьку: де, як та за скільки*
Сьогодні, 11:00
 0
Медіа
відео
1/8