Показали ретрофото волинських «каноє» 90 років тому





«90 років тому Волинське Полісся порівнювали з джунглями Амазонки», – підписала світлини історик Тетяна Яцечко-Блаженко, яка поділилася кадрами на своїй



Зазначила, що на Волинь тоді приїздили мандрівники з усього світу, щоб подивитись на незайману природу, зробити унікальні кадри та порибалити.



«До вашої уваги добірка ретрофото 1920-1930-х років. Бачимо на них, поліські «каноє» та відважних мешканців, часто жінок, які вміло ними управляють на бурхливих хвилях водних артерій Полісся», – йдеться у дописі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували цікаві фотографії волинських мешканців і особливих суден 90-річної давнини.«90 років тому Волинське Полісся порівнювали з джунглями Амазонки», – підписала світлини історик, яка поділилася кадрами на своїй сторінці у Facebook.Зазначила, що на Волинь тоді приїздили мандрівники з усього світу, щоб подивитись на незайману природу, зробити унікальні кадри та порибалити.«До вашої уваги добірка ретрофото 1920-1930-х років. Бачимо на них, поліські «каноє» та відважних мешканців, часто жінок, які вміло ними управляють на бурхливих хвилях водних артерій Полісся», – йдеться у дописі.

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