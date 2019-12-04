Показали ретрофото волинських «каноє» 90 років тому
Сьогодні, 18:03
У мережі опублікували цікаві фотографії волинських мешканців і особливих суден 90-річної давнини.
«90 років тому Волинське Полісся порівнювали з джунглями Амазонки», – підписала світлини історик Тетяна Яцечко-Блаженко, яка поділилася кадрами на своїй сторінці у Facebook.
Зазначила, що на Волинь тоді приїздили мандрівники з усього світу, щоб подивитись на незайману природу, зробити унікальні кадри та порибалити.
«До вашої уваги добірка ретрофото 1920-1930-х років. Бачимо на них, поліські «каноє» та відважних мешканців, часто жінок, які вміло ними управляють на бурхливих хвилях водних артерій Полісся», – йдеться у дописі.
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«90 років тому Волинське Полісся порівнювали з джунглями Амазонки», – підписала світлини історик Тетяна Яцечко-Блаженко, яка поділилася кадрами на своїй сторінці у Facebook.
Зазначила, що на Волинь тоді приїздили мандрівники з усього світу, щоб подивитись на незайману природу, зробити унікальні кадри та порибалити.
«До вашої уваги добірка ретрофото 1920-1930-х років. Бачимо на них, поліські «каноє» та відважних мешканців, часто жінок, які вміло ними управляють на бурхливих хвилях водних артерій Полісся», – йдеться у дописі.
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