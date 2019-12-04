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Показали ретрофото волинських «каноє» 90 років тому

Показали ретрофото волинських «каноє» 90 років тому
У мережі опублікували цікаві фотографії волинських мешканців і особливих суден 90-річної давнини.

«90 років тому Волинське Полісся порівнювали з джунглями Амазонки», – підписала світлини історик Тетяна Яцечко-Блаженко, яка поділилася кадрами на своїй сторінці у Facebook.

Зазначила, що на Волинь тоді приїздили мандрівники з усього світу, щоб подивитись на незайману природу, зробити унікальні кадри та порибалити.

«До вашої уваги добірка ретрофото 1920-1930-х років. Бачимо на них, поліські «каноє» та відважних мешканців, часто жінок, які вміло ними управляють на бурхливих хвилях водних артерій Полісся», – йдеться у дописі.

Показали ретрофото волинських «каноє» 90 років тому
Показали ретрофото волинських «каноє» 90 років тому
Показали ретрофото волинських «каноє» 90 років тому
Показали ретрофото волинських «каноє» 90 років тому
Показали ретрофото волинських «каноє» 90 років тому
Показали ретрофото волинських «каноє» 90 років тому
Показали ретрофото волинських «каноє» 90 років тому
Показали ретрофото волинських «каноє» 90 років тому
Показали ретрофото волинських «каноє» 90 років тому
Показали ретрофото волинських «каноє» 90 років тому
Показали ретрофото волинських «каноє» 90 років тому
Показали ретрофото волинських «каноє» 90 років тому


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Теги: ретрофото, Волинь, каноє, історія
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