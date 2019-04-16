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На Рівненській у Луцьку потрапила в аварію машина патрульної поліції. ФОТО

На Рівненській у Луцьку потрапила в аварію машина патрульної поліції. ФОТО
На вулиці Рівненській у Луцьку автомобіль патрульної поліції у передобідню пору 20 серпня втрапив у аварію.

Про це у фейсбуці повідомив лучанин Сергій Поха, який став свідком події.

Із фото, опублікованих користувачем, видно, що автомобіль патрульної виїхав на тротуар. За словами Сергія Похи, ймовірно копи виїхали на зустрічну смугу, пересікши подвійну суцільну лінію розмітки.

Перед місцем зупинки автомобіля патрульної поліції – чималий гальмівний шлях. Автівка збила флагшток (вертикальну жердину для прапора) компанії, що розташована поруч.

На місце події приїхали декілька екіпажів поліції.

У пресслужбі патрульної поліції області ситуацію поки не коментують. Деталі – згодом.

На Рівненській у Луцьку потрапила в аварію машина патрульної поліції. ФОТО
На Рівненській у Луцьку потрапила в аварію машина патрульної поліції. ФОТО
На Рівненській у Луцьку потрапила в аварію машина патрульної поліції. ФОТО
На Рівненській у Луцьку потрапила в аварію машина патрульної поліції. ФОТО
На Рівненській у Луцьку потрапила в аварію машина патрульної поліції. ФОТО
На Рівненській у Луцьку потрапила в аварію машина патрульної поліції. ФОТО
На Рівненській у Луцьку потрапила в аварію машина патрульної поліції. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія, патрульна поліція
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