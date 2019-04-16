На Рівненській у Луцьку потрапила в аварію машина патрульної поліції. ФОТО





Про це у фейсбуці Сергій Поха, який став свідком події.



Із фото, опублікованих користувачем, видно, що автомобіль патрульної виїхав на тротуар. За словами Сергія Похи, ймовірно копи виїхали на зустрічну смугу, пересікши подвійну суцільну лінію розмітки.



Перед місцем зупинки автомобіля патрульної поліції – чималий гальмівний шлях. Автівка збила флагшток (вертикальну жердину для прапора) компанії, що розташована поруч.



На місце події приїхали декілька екіпажів поліції.



У пресслужбі патрульної поліції області ситуацію поки не коментують. Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Рівненській у Луцьку автомобіль патрульної поліції у передобідню пору 20 серпня втрапив у аварію.Про це у фейсбуці повідомив лучанин, який став свідком події.Із фото, опублікованих користувачем, видно, що автомобіль патрульної виїхав на тротуар. За словами Сергія Похи, ймовірно копи виїхали на зустрічну смугу, пересікши подвійну суцільну лінію розмітки.Перед місцем зупинки автомобіля патрульної поліції – чималий гальмівний шлях. Автівка збила флагшток (вертикальну жердину для прапора) компанії, що розташована поруч.На місце події приїхали декілька екіпажів поліції.У пресслужбі патрульної поліції області ситуацію поки не коментують. Деталі – згодом.

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