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У патрульній поліції заперечили вину службового автомобіля у аварії на Рівненській

У патрульній поліції заперечили вину службового автомобіля у аварії на Рівненській
У патрульній поліції Волині прокоментували аварію за участю службового автомобіля на вулиці Рівненській у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі структури.

Інформують, що екіпаж патрульних рухаючись на вулиці Рівненській, отримав на службовий планшет екстрене повідомлення.

Переконують, що, направляючись до вулиці Теремнівська, патрульні рухалися з увімкненими спеціальними світловими та звуковими сигнальними пристроями. Утім, водій автомобіля Skoda Kodiaq, що рухався в попутному напрямку, не переконався у безпечності маневру та не надав перевагу транспортному засобу поліції, здійснив маневр повороту ліворуч на вулицю Підгаєцьку.

З метою уникнення зіткнення, поліцейський, котрий перебував за кермом, скерував автомобіль у безпечну зону.

Додають, що в автопригоді, на щастя, ніхто не постраждав.

Окрім того, патрульні повідомили, що на 40-річного водія автомобіля Skoda склали відповідні адміністративні матеріали.

Нагадаємо, на вулиці Рівненській у Луцьку автомобіль патрульної поліції у передобідню пору 20 серпня втрапив у аварію.

Перед місцем зупинки автомобіля патрульної поліції – чималий гальмівний шлях. Автівка збила флагшток (вертикальну жердину для прапора) компанії, що розташована поруч.

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Теги: аварія, патрульна поліція, Рівненська, Луцьк, ДТП
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