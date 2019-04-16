У патрульній поліції заперечили вину службового автомобіля у аварії на Рівненській

У патрульній поліції Волині прокоментували аварію за участю службового автомобіля на вулиці Рівненській у Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі структури.Інформують, що екіпаж патрульних рухаючись на вулиці Рівненській, отримав на службовий планшет екстрене повідомлення.Переконують, що, направляючись до вулиці Теремнівська, патрульні рухалися з увімкненими спеціальними світловими та звуковими сигнальними пристроями. Утім, водій автомобіля Skoda Kodiaq, що рухався в попутному напрямку, не переконався у безпечності маневру та не надав перевагу транспортному засобу поліції, здійснив маневр повороту ліворуч на вулицю Підгаєцьку.З метою уникнення зіткнення, поліцейський, котрий перебував за кермом, скерував автомобіль у безпечну зону.Додають, що в автопригоді, на щастя, ніхто не постраждав.Окрім того, патрульні повідомили, що на 40-річного водія автомобіля Skoda склали відповідні адміністративні матеріали.Нагадаємо, на вулиці Рівненській у ЛуцькуПеред місцем зупинки автомобіля патрульної поліції – чималий гальмівний шлях. Автівка збила флагшток (вертикальну жердину для прапора) компанії, що розташована поруч.