Луцьк святкуватиме День міста два дні

Лучани святкуватимуть День міста 12–13 вересня.Про це йдеться у розпорядженні першого заступника міського головиЦим документом передбачили заходи, які мають провести в рамках підготовки до святкування, а також необхідні витрати.Зокрема, Недопад дав розпорядження здійснити заходи з благоустрою та санітарного прибирання міста, впорядкувати квіткове оформлення центральних вулиць та проспектів міста, центрального парку, забезпечити роботу фонтанів у місті 12–13 вересня, освітлення вулиць та прибудинкових територій у мікрорайонах міста у темну пору доби тощо.Окрім того, посадовець доручив забезпечити протягом цих двох днів роботу вечірньої святкової ілюмінації центральної частини міста та центрального парку, а також організувати святкове оформлення центральних проспектів та вулиць міста, фасадів комунальних установ, закладів.Остаточна програма святкування Дня міста ще не сформована. Утім, відомо, що відбудеться урочиста академія на Театральному майдані, цикл тематичних культурно-мистецьких заходів, спортивні змагання, ігри, турніри, інформаційно-туристичні заходи, зустрічі та акції для лучан, які перебувають в складних життєвих обставинах, дні «відкритих дверей» у зоопарку тощо.Кошторис видатків на проведення у вересні 2020 року заходів з нагоди Дня міста передбачає потребу у 102 тисячах гривень. Йдеться про витрати на квіти, звукотехнічне забезпечення заходів, оренду світлодіодного екрана, оплату послуг ведучих, послуги з розміщення біг-бордів і сіті-лайтів тощо.