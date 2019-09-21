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Вибіг на дорогу: у Луцьку водій Volkswagen збив хлопчика. ФОТО

Вибіг на дорогу: у Луцьку водій Volkswagen збив хлопчика. ФОТО
На вул. Кравчука у Луцьку водій Volkswagen збив хлопчика.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці. Інцидент трапився 20 серпня поблизу школи №26.

У пресслужбі патрульної поліції повідомили, що водії Volkswagen Polo
здійснив наїзд на пішохода, який вискочив на проїжджу частину поза пішоходним переходом.

Патрульні також поспілкувались з батьком дитини, останій повідомив, що претензій до водія автівки не має. На місці працювала бригада екстреної медичної допомоги.

Вибіг на дорогу: у Луцьку водій Volkswagen збив хлопчика. ФОТО
Вибіг на дорогу: у Луцьку водій Volkswagen збив хлопчика. ФОТО

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Теги: аварія, поліція, Кравчука, хлопчик
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