Вибіг на дорогу: у Луцьку водій Volkswagen збив хлопчика. ФОТО
Сьогодні, 21:20
На вул. Кравчука у Луцьку водій Volkswagen збив хлопчика.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці. Інцидент трапився 20 серпня поблизу школи №26.
У пресслужбі патрульної поліції повідомили, що водії Volkswagen Polo
здійснив наїзд на пішохода, який вискочив на проїжджу частину поза пішоходним переходом.
Патрульні також поспілкувались з батьком дитини, останій повідомив, що претензій до водія автівки не має. На місці працювала бригада екстреної медичної допомоги.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці. Інцидент трапився 20 серпня поблизу школи №26.
У пресслужбі патрульної поліції повідомили, що водії Volkswagen Polo
здійснив наїзд на пішохода, який вискочив на проїжджу частину поза пішоходним переходом.
Патрульні також поспілкувались з батьком дитини, останій повідомив, що претензій до водія автівки не має. На місці працювала бригада екстреної медичної допомоги.
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