Вибіг на дорогу: у Луцьку водій Volkswagen збив хлопчика. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці. Інцидент трапився 20 серпня поблизу школи №26.



У пресслужбі патрульної поліції повідомили, що водії Volkswagen Polo

здійснив наїзд на пішохода, який вискочив на проїжджу частину поза пішоходним переходом.



Патрульні також поспілкувались з батьком дитини, останій повідомив, що претензій до водія автівки не має. На місці працювала бригада екстреної медичної допомоги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вул. Кравчука у Луцьку водій Volkswagen збив хлопчика.Про цеповідомили очевидці. Інцидент трапився 20 серпня поблизу школи №26.У пресслужбі патрульної поліції повідомили, що водії Volkswagen Poloздійснив наїзд на пішохода, який вискочив на проїжджу частину поза пішоходним переходом.Патрульні також поспілкувались з батьком дитини, останій повідомив, що претензій до водія автівки не має. На місці працювала бригада екстреної медичної допомоги.

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