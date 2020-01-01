У Ковелі знову горіла автівка. ВІДЕО
Сьогодні, 09:31
У Ковелі на вулиці Володимира Кияна горів автомобіль.
Про це на сторінці у facebook пише "Ковель Онлайн".
"У Ковелі по вул.Володимира Кияна знову підпал авто. Деталі з’ясовуються", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що останнім часом у Ковелі трапилось уже декілька пожеж авто. До прикладу, 9 серпня, на вулиці Сагайдачного горів автомобіль. А 5 серпня на вулиці
на вулиці Тімірязєва теж була пожежа.
13 серпня поблизу школи №7 на дорозі горіла автівка.
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Про це на сторінці у facebook пише "Ковель Онлайн".
"У Ковелі по вул.Володимира Кияна знову підпал авто. Деталі з’ясовуються", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що останнім часом у Ковелі трапилось уже декілька пожеж авто. До прикладу, 9 серпня, на вулиці Сагайдачного горів автомобіль. А 5 серпня на вулиці
на вулиці Тімірязєва теж була пожежа.
13 серпня поблизу школи №7 на дорозі горіла автівка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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