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У Ковелі знову горіла автівка. ВІДЕО

У Ковелі знову горіла автівка. ВІДЕО
У Ковелі на вулиці Володимира Кияна горів автомобіль.

Про це на сторінці у facebook пише "Ковель Онлайн".

"У Ковелі по вул.Володимира Кияна знову підпал авто. Деталі з’ясовуються", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, що останнім часом у Ковелі трапилось уже декілька пожеж авто. До прикладу, 9 серпня, на вулиці Сагайдачного горів автомобіль. А 5 серпня на вулиці
на вулиці Тімірязєва теж була пожежа.
13 серпня поблизу школи №7 на дорозі горіла автівка.


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Теги: Ковель, пожежа, авто
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