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На Рівненській у Луцьку автомобіль збив людину

На Рівненській у Луцьку автомобіль збив людину
На вулиці Рівненській у Луцьку легковик Ford збив пішохода.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.

Розповіли, що дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 21 серпня, приблизно о 12 годині. Сірий Ford на транзитних номерах на світлофорі збив пішохода. Внаслідок аварії в сторону Київського майдану дещо ускладнений рух.

За словами очевидців ДТП, серйозних трамв ніхто не отримав.

На місці працює патрульна поліція та медики швидкої допомоги.

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Теги: аварія, Луцьк, людина
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