На Рівненській у Луцьку автомобіль збив людину





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.



Розповіли, що дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 21 серпня, приблизно о 12 годині. Сірий Ford на транзитних номерах на світлофорі збив пішохода. Внаслідок аварії в сторону Київського майдану дещо ускладнений рух.



За словами очевидців ДТП, серйозних трамв ніхто не отримав.



На місці працює патрульна поліція та медики швидкої допомоги.



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