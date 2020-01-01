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Двох молодих гравців «Волині» визнали «Проривом сезону»

Двох молодих гравців «Волині» визнали «Проривом сезону»
Два молоді футболісти луцької "Волині" потрапили до рейтингу найкращих юних гравців Першої ліги.

Про це повідомляє пресслужба "хрестоносців".

Попередній сезон у Першій лізі відзначився відчайдушною боротьбою за путівки в УПЛ, і хоча «Волині» не вдалося перемогти у цій гонці, наша команда все одно запам’яталася як найрезультативніший та один із найяскравіших колективів дивізіону.

Разом із тим, цього сезону з найкращого боку показав себе ряд молодих «Хрестоносців». Зокрема, Богдан Кобзар у 18 років забивав свої дебютні два голи за дорослу команду, а Олександр Мартинюк та Артур Рябов своїми стабільними виступами удостоїлися участі у підбірці «Проривів сезону» від авторитетного сайту-оглядачу Першої ліги – «Спорт Арени». Причому наші гравці там під високими номерами 2 і 4! Цитуємо:

Артур Рябов

«У минулому чемпіонаті центрхав разок вийшов на заміну, а зараз провів 25 матчів. У будь-якому поєднанні середньої лінії знаходив собі застосування. Грав усе сміливіше – віддав три гольових передачі, відзначався сміливими рейдами. Словом, є майбутнє у луцького футболу. Є!

Олександр Мартинюк

Таких гравців вирізняють рідко, а між тим куди без них колективу? От Мартинюку ще нема й 19 років, а він награв цього року 11 матчів з 11, проведених лучанами. Саша – різносторонній футболіст. Номінальний півзахисник, він у дограванні виходив і зліва, і справа у захисті. Може вище по флангу, може в центрі – і скрізь на прийнятному рівні. Якраз навколо таких гравців – молодих і перспективних – варто будувати склад під майбутні завдання».

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Теги: Волинь, футбол
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