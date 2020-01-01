Двох молодих гравців «Волині» визнали «Проривом сезону»

Два молоді футболісти луцької "Волині" потрапили до рейтингу найкращих юних гравців Першої ліги.Про це повідомляє пресслужба "хрестоносців".Попередній сезон у Першій лізі відзначився відчайдушною боротьбою за путівки в УПЛ, і хоча «Волині» не вдалося перемогти у цій гонці, наша команда все одно запам’яталася як найрезультативніший та один із найяскравіших колективів дивізіону.Разом із тим, цього сезону з найкращого боку показав себе ряд молодих «Хрестоносців». Зокрема,у 18 років забивав свої дебютні два голи за дорослу команду, атасвоїми стабільними виступами удостоїлися участі у підбірці «Проривів сезону» від авторитетного сайту-оглядачу Першої ліги – «Спорт Арени». Причому наші гравці там під високими номерами 2 і 4! Цитуємо:«У минулому чемпіонаті центрхав разок вийшов на заміну, а зараз провів 25 матчів. У будь-якому поєднанні середньої лінії знаходив собі застосування. Грав усе сміливіше – віддав три гольових передачі, відзначався сміливими рейдами. Словом, є майбутнє у луцького футболу. Є!Таких гравців вирізняють рідко, а між тим куди без них колективу? От Мартинюку ще нема й 19 років, а він награв цього року 11 матчів з 11, проведених лучанами. Саша – різносторонній футболіст. Номінальний півзахисник, він у дограванні виходив і зліва, і справа у захисті. Може вище по флангу, може в центрі – і скрізь на прийнятному рівні. Якраз навколо таких гравців – молодих і перспективних – варто будувати склад під майбутні завдання».