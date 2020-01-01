Двох молодих гравців «Волині» визнали «Проривом сезону»
Сьогодні, 01:12
Два молоді футболісти луцької "Волині" потрапили до рейтингу найкращих юних гравців Першої ліги.
Про це повідомляє пресслужба "хрестоносців".
Попередній сезон у Першій лізі відзначився відчайдушною боротьбою за путівки в УПЛ, і хоча «Волині» не вдалося перемогти у цій гонці, наша команда все одно запам’яталася як найрезультативніший та один із найяскравіших колективів дивізіону.
Разом із тим, цього сезону з найкращого боку показав себе ряд молодих «Хрестоносців». Зокрема, Богдан Кобзар у 18 років забивав свої дебютні два голи за дорослу команду, а Олександр Мартинюк та Артур Рябов своїми стабільними виступами удостоїлися участі у підбірці «Проривів сезону» від авторитетного сайту-оглядачу Першої ліги – «Спорт Арени». Причому наші гравці там під високими номерами 2 і 4! Цитуємо:
Артур Рябов
«У минулому чемпіонаті центрхав разок вийшов на заміну, а зараз провів 25 матчів. У будь-якому поєднанні середньої лінії знаходив собі застосування. Грав усе сміливіше – віддав три гольових передачі, відзначався сміливими рейдами. Словом, є майбутнє у луцького футболу. Є!
Олександр Мартинюк
Таких гравців вирізняють рідко, а між тим куди без них колективу? От Мартинюку ще нема й 19 років, а він награв цього року 11 матчів з 11, проведених лучанами. Саша – різносторонній футболіст. Номінальний півзахисник, він у дограванні виходив і зліва, і справа у захисті. Може вище по флангу, може в центрі – і скрізь на прийнятному рівні. Якраз навколо таких гравців – молодих і перспективних – варто будувати склад під майбутні завдання».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба "хрестоносців".
Попередній сезон у Першій лізі відзначився відчайдушною боротьбою за путівки в УПЛ, і хоча «Волині» не вдалося перемогти у цій гонці, наша команда все одно запам’яталася як найрезультативніший та один із найяскравіших колективів дивізіону.
Разом із тим, цього сезону з найкращого боку показав себе ряд молодих «Хрестоносців». Зокрема, Богдан Кобзар у 18 років забивав свої дебютні два голи за дорослу команду, а Олександр Мартинюк та Артур Рябов своїми стабільними виступами удостоїлися участі у підбірці «Проривів сезону» від авторитетного сайту-оглядачу Першої ліги – «Спорт Арени». Причому наші гравці там під високими номерами 2 і 4! Цитуємо:
Артур Рябов
«У минулому чемпіонаті центрхав разок вийшов на заміну, а зараз провів 25 матчів. У будь-якому поєднанні середньої лінії знаходив собі застосування. Грав усе сміливіше – віддав три гольових передачі, відзначався сміливими рейдами. Словом, є майбутнє у луцького футболу. Є!
Олександр Мартинюк
Таких гравців вирізняють рідко, а між тим куди без них колективу? От Мартинюку ще нема й 19 років, а він награв цього року 11 матчів з 11, проведених лучанами. Саша – різносторонній футболіст. Номінальний півзахисник, він у дограванні виходив і зліва, і справа у захисті. Може вище по флангу, може в центрі – і скрізь на прийнятному рівні. Якраз навколо таких гравців – молодих і перспективних – варто будувати склад під майбутні завдання».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Двох молодих гравців «Волині» визнали «Проривом сезону»
Сьогодні, 01:12
22 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні охоронятимуть пасажирські потяги
21 серпень, 23:34