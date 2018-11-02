Показали ковельський костел, який не зберігся донині. РЕТРОФОТО

Краєзнавці показали ретрофото зсередини втраченого костелу святого Станіслава у Ковелі.Про це йдеться на сторінці Kowel vintage."Згідно з кресленнями, які мені вдалося знайти в архіві - висота основної зали сягала 18-ти метрів; для порівняння: п‘ятиповерхівка ~ 15 метрів. Костел вміщував до семи тисяч парафіян", - йдеться у дописі.Будівництво костелу тривало з 1922-го до кінця 1938-го року.У цій публікації зібрані фото, які припадають на кінець 30-х років 20-го століття.Цікавом фактом є те, що дітей з Ковельщини звозили у Ковель на екскурсію до костелу. Найцікавіше те, що дітей брали на екскурсії незалежно від віросповідання.