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На морі в Ізраїлі втопився волинянин, – ЗМІ

На морі в Ізраїлі втопився волинянин, – ЗМІ
Минулих вихідних в Ізраїлі сталася жахлива трагедія – в морі потонув молодий волинянин – житель Старовижівського району.

Про це повідомляє "Під Прицілом", посилаючись на власні джерела.

Трагедія сталася ще минулого тижня в п'ятницю, 14 серпня. 35-річний волинянин, який поїхав на роботу до Ізраїлю, разом з двома іншими українцями вирішили скупатися в морі близько 22 години. Проте, коли чоловік увійшов в море підійшов поліцейський патруль. Двоє інших українців, які були з волинянином почали втікати, аби їх не заарештували, той же ж у свою чергу, уже роздягнувшись увійшов в море, аби заховатись від правоохоронців.

Не помітивши третього, поліція почала наздоганяти двох втікачів. На жаль, в той вечір в морі був шторм і волинянин не зміг живим вибратись із води.

Помітили труп 35-річного чоловіка, який хвилями вибило на берег, прості перехожі близько 3 години ночі. Уже цієї п'ятниці тіло молодого чоловіка доставили додому та поховали.

Без батька залишились двоє діток.

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Теги: Волинь, смерть
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