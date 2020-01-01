На морі в Ізраїлі втопився волинянин, – ЗМІ





Про це повідомляє



Трагедія сталася ще минулого тижня в п'ятницю, 14 серпня. 35-річний волинянин, який поїхав на роботу до Ізраїлю, разом з двома іншими українцями вирішили скупатися в морі близько 22 години. Проте, коли чоловік увійшов в море підійшов поліцейський патруль. Двоє інших українців, які були з волинянином почали втікати, аби їх не заарештували, той же ж у свою чергу, уже роздягнувшись увійшов в море, аби заховатись від правоохоронців.



Не помітивши третього, поліція почала наздоганяти двох втікачів. На жаль, в той вечір в морі був шторм і волинянин не зміг живим вибратись із води.



Помітили труп 35-річного чоловіка, який хвилями вибило на берег, прості перехожі близько 3 години ночі. Уже цієї п'ятниці тіло молодого чоловіка доставили додому та поховали.



Без батька залишились двоє діток.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулих вихідних в Ізраїлі сталася жахлива трагедія – в морі потонув молодий волинянин – житель Старовижівського району.Про це повідомляє "Під Прицілом" , посилаючись на власні джерела.Трагедія сталася ще минулого тижня в п'ятницю, 14 серпня. 35-річний волинянин, який поїхав на роботу до Ізраїлю, разом з двома іншими українцями вирішили скупатися в морі близько 22 години. Проте, коли чоловік увійшов в море підійшов поліцейський патруль. Двоє інших українців, які були з волинянином почали втікати, аби їх не заарештували, той же ж у свою чергу, уже роздягнувшись увійшов в море, аби заховатись від правоохоронців.Не помітивши третього, поліція почала наздоганяти двох втікачів. На жаль, в той вечір в морі був шторм і волинянин не зміг живим вибратись із води.Помітили труп 35-річного чоловіка, який хвилями вибило на берег, прості перехожі близько 3 години ночі. Уже цієї п'ятниці тіло молодого чоловіка доставили додому та поховали.Без батька залишились двоє діток.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію