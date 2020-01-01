Волинські майстрині долучились до створення вишитого Герба України. ВІДЕО





Для виготовлення Герба поєднають півтори тисячі вишитих візерунків з усієї України, розповіла Юлія Гринчук.



"Дали такий клич по всій Україні. Були чоловіки, які вишивали, але не можна сказати, що це повністю вишитий клаптик. Це вкладена душа і кілька стібків під контролем жінки", - розповідає Юлія Гринчук.



Вишивати блакитними, жовтими, червоними і чорними нитками – єдина вимога, яку ставили організатори до майстрів.



Світлана Демчук, - одна з дев’яти студенток громадської організації "Університету третього віку", які долучилися до всеукраїнського проєкту. Візерунок сформувала свій. Жінка вишила два клаптики. Один – жовтими, інший – синіми нитками.



"Це і почесно, і приємно, і гарно, і велике задоволення. Це наша автентика, це гордість, національний код", - каже вишивальниця.



Тканини розміром 15 на 15 сантиметрів організатори надали безплатно. Фрагменти вишивали волиняни віком від 6 до 70 років.



"Ми запрошували своїх колег, дітей, родину, усіх, кому небайдужий даний проєкт, щоб у черговий раз продемонструвати: Україна – духовна, єдина, цілісна", - розповіла майстриня Наталія Павліха.



Усі надіслані вишиті клаптики зберуть у Києві. Вишиті синіми нитками стануть тлом для герба із жовтих візерунків. З двох боків розташують червоно-чорні фрагменти. Проєкт зі створення величезного вишитого Герба стартував 21 травня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волиняни доучилися до створення вишитого Державного Герба України. Від області передали у Київ 110 фрагментів.Для виготовлення Герба поєднають півтори тисячі вишитих візерунків з усієї України, розповіла Суспільному координаторка проєкту на Волині"Дали такий клич по всій Україні. Були чоловіки, які вишивали, але не можна сказати, що це повністю вишитий клаптик. Це вкладена душа і кілька стібків під контролем жінки", - розповідає Юлія Гринчук.Вишивати блакитними, жовтими, червоними і чорними нитками – єдина вимога, яку ставили організатори до майстрів., - одна з дев’яти студенток громадської організації "Університету третього віку", які долучилися до всеукраїнського проєкту. Візерунок сформувала свій. Жінка вишила два клаптики. Один – жовтими, інший – синіми нитками."Це і почесно, і приємно, і гарно, і велике задоволення. Це наша автентика, це гордість, національний код", - каже вишивальниця.Тканини розміром 15 на 15 сантиметрів організатори надали безплатно. Фрагменти вишивали волиняни віком від 6 до 70 років."Ми запрошували своїх колег, дітей, родину, усіх, кому небайдужий даний проєкт, щоб у черговий раз продемонструвати: Україна – духовна, єдина, цілісна", - розповіла майстриняУсі надіслані вишиті клаптики зберуть у Києві. Вишиті синіми нитками стануть тлом для герба із жовтих візерунків. З двох боків розташують червоно-чорні фрагменти. Проєкт зі створення величезного вишитого Герба стартував 21 травня.

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