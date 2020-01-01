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Волинські майстрині долучились до створення вишитого Герба України. ВІДЕО

Волинські майстрині долучились до створення вишитого Герба України. ВІДЕО
Волиняни доучилися до створення вишитого Державного Герба України. Від області передали у Київ 110 фрагментів.

Для виготовлення Герба поєднають півтори тисячі вишитих візерунків з усієї України, розповіла Суспільному координаторка проєкту на Волині Юлія Гринчук.

"Дали такий клич по всій Україні. Були чоловіки, які вишивали, але не можна сказати, що це повністю вишитий клаптик. Це вкладена душа і кілька стібків під контролем жінки", - розповідає Юлія Гринчук.

Вишивати блакитними, жовтими, червоними і чорними нитками – єдина вимога, яку ставили організатори до майстрів.

Світлана Демчук, - одна з дев’яти студенток громадської організації "Університету третього віку", які долучилися до всеукраїнського проєкту. Візерунок сформувала свій. Жінка вишила два клаптики. Один – жовтими, інший – синіми нитками.

"Це і почесно, і приємно, і гарно, і велике задоволення. Це наша автентика, це гордість, національний код", - каже вишивальниця.

Тканини розміром 15 на 15 сантиметрів організатори надали безплатно. Фрагменти вишивали волиняни віком від 6 до 70 років.

"Ми запрошували своїх колег, дітей, родину, усіх, кому небайдужий даний проєкт, щоб у черговий раз продемонструвати: Україна – духовна, єдина, цілісна", - розповіла майстриня Наталія Павліха.

Усі надіслані вишиті клаптики зберуть у Києві. Вишиті синіми нитками стануть тлом для герба із жовтих візерунків. З двох боків розташують червоно-чорні фрагменти. Проєкт зі створення величезного вишитого Герба стартував 21 травня.


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Теги: герб, вишивка
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