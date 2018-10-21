Відомий волинський волонтер до Дня Незалежності повіз допомогу бійцям на Схід

Сергій Добродомов, якого називають "Дєд Волинь", сьомий рік поспіль возить на передову допомогу для військових. На День Незалежності планує чергову поїздку.







Сергій Добродомов, якого називають "Дєд Волинь", народився у Бєлгородські області. З 1976 року живе на Волині. Каже, що у їхній сім'ї слово "комуніст" було лайливим, він не був ні піонером, ні комсомольцем. Говорить, коли в школу йшов у вишиванці – його виганяли з уроків.



"Не так усе було просто, в мене були репресовані діди й нас "совок" не брав, бо з ним ми були ворогами".



Волонтерством почав займатися з 2014-го року. Говорить, тоді треба було все: їжу, одяг, засоби захисту, гігієни. Нині, продовжує, армія зміцнилася.



Сергій Добродомов згадує день, коли оголосили Незалежність України.



"Усі з піднесенням віднеслися до цього, усі чекали, що нарешті Україна стане вільною і незалежною, і буде будуватися, як незалежна держава".



Із поїздок він привозить прапори, два зберіг собі, стяги підписали айдарівці та бійці волинської 14-ї окремої механізованої бригади.



"Я не колекціоную, а роздаю прапори, хто просить – тому привожу, але тим, хто допомагає ЗСУ та добровольцям", - каже волонтер.



За тиждень до Дня Незалежності "Дєд Волинь" збирав матеріали для ремонту авто, аби знову їхати на передову. 23-25 серпня волонтери планують поїздку з волонтерською допомогою на Схід. У дорогу вирушить і Сергій Добродомов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин, якого називають "Дєд Волинь", сьомий рік поспіль возить на передову допомогу для військових. На День Незалежності планує чергову поїздку. Суспільному волонтер розповів, що для нього означає День Незалежності України.Сергій Добродомов, якого називають "Дєд Волинь", народився у Бєлгородські області. З 1976 року живе на Волині. Каже, що у їхній сім'ї слово "комуніст" було лайливим, він не був ні піонером, ні комсомольцем. Говорить, коли в школу йшов у вишиванці – його виганяли з уроків."Не так усе було просто, в мене були репресовані діди й нас "совок" не брав, бо з ним ми були ворогами".Волонтерством почав займатися з 2014-го року. Говорить, тоді треба було все: їжу, одяг, засоби захисту, гігієни. Нині, продовжує, армія зміцнилася.Сергій Добродомов згадує день, коли оголосили Незалежність України."Усі з піднесенням віднеслися до цього, усі чекали, що нарешті Україна стане вільною і незалежною, і буде будуватися, як незалежна держава".Із поїздок він привозить прапори, два зберіг собі, стяги підписали айдарівці та бійці волинської 14-ї окремої механізованої бригади."Я не колекціоную, а роздаю прапори, хто просить – тому привожу, але тим, хто допомагає ЗСУ та добровольцям", - каже волонтер.За тиждень до Дня Незалежності "Дєд Волинь" збирав матеріали для ремонту авто, аби знову їхати на передову. 23-25 серпня волонтери планують поїздку з волонтерською допомогою на Схід. У дорогу вирушить і Сергій Добродомов.

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