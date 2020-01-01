Найбільшому вишу Волині повернули стару назву. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 15:16
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки знову став Волинським національним університетом імені Лесі Українки. Відповідний наказ нещодавно підписав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, документ вже оприлюднили на сайті міністерства.
Про це повідомили під час пресконференції сьогодні, 25 серпня.
Ректор університету Анатолій Цьось зауважив, що він переконаний, що Волинь заслуговує мати університет зі словом «волинський» у назві.
Очільник вишу також підписав наказ щодо перейменування університету, який передбачає процедуру зміни назви, а також наказ щодо оголошення конкурсу на виготовлення нового логотипу університету. Для переможця конкурсу передбачили грошову премію.
Анатолій Цьось також зауважив, що фінансова складова перейменування не передбачає великих затрат.
Далі ж ректор розповів про роботу його команди за останні пів року, порівнюючи зроблені справи з обіцянками з його передвиборчої програми.
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Про це повідомили під час пресконференції сьогодні, 25 серпня.
Ректор університету Анатолій Цьось зауважив, що він переконаний, що Волинь заслуговує мати університет зі словом «волинський» у назві.
Очільник вишу також підписав наказ щодо перейменування університету, який передбачає процедуру зміни назви, а також наказ щодо оголошення конкурсу на виготовлення нового логотипу університету. Для переможця конкурсу передбачили грошову премію.
Анатолій Цьось також зауважив, що фінансова складова перейменування не передбачає великих затрат.
Далі ж ректор розповів про роботу його команди за останні пів року, порівнюючи зроблені справи з обіцянками з його передвиборчої програми.
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