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На площі Возз'єднання у Луцьку – аварія. ФОТО

На площі Возз'єднання у Луцьку – аварія. ФОТО
На площі Возз'єднання у Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.

Учасники ДТП - автомобілі чорний Fiat та синій Chrysler. Транспортні засоби не розминулися сьогодні, 25 серпня, приблизно о 15:30.

За словами свідків ДТП, автівки отримали механічні пошкодження - у Fiat розбита ліва фара. За попередньою інформацією, постраждалих в аварії немає.

На місці події працює екіпаж патрульної поліції.

На площі Возз'єднання у Луцьку – аварія. ФОТО
На площі Возз'єднання у Луцьку – аварія. ФОТО
На площі Возз'єднання у Луцьку – аварія. ФОТО
На площі Возз'єднання у Луцьку – аварія. ФОТО
На площі Возз'єднання у Луцьку – аварія. ФОТО
На площі Возз'єднання у Луцьку – аварія. ФОТО
На площі Возз'єднання у Луцьку – аварія. ФОТО
На площі Возз'єднання у Луцьку – аварія. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія, Возз'єднання
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