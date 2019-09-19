На площі Возз'єднання у Луцьку – аварія. ФОТО
Сьогодні, 15:41
На площі Возз'єднання у Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.
Учасники ДТП - автомобілі чорний Fiat та синій Chrysler. Транспортні засоби не розминулися сьогодні, 25 серпня, приблизно о 15:30.
За словами свідків ДТП, автівки отримали механічні пошкодження - у Fiat розбита ліва фара. За попередньою інформацією, постраждалих в аварії немає.
На місці події працює екіпаж патрульної поліції.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.
Учасники ДТП - автомобілі чорний Fiat та синій Chrysler. Транспортні засоби не розминулися сьогодні, 25 серпня, приблизно о 15:30.
За словами свідків ДТП, автівки отримали механічні пошкодження - у Fiat розбита ліва фара. За попередньою інформацією, постраждалих в аварії немає.
На місці події працює екіпаж патрульної поліції.
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