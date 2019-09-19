На площі Возз'єднання у Луцьку – аварія. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.



Учасники ДТП - автомобілі чорний Fiat та синій Chrysler. Транспортні засоби не розминулися сьогодні, 25 серпня, приблизно о 15:30.



За словами свідків ДТП, автівки отримали механічні пошкодження - у Fiat розбита ліва фара. За попередньою інформацією, постраждалих в аварії немає.



На місці події працює екіпаж патрульної поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На площі Возз'єднання у Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів.Про цеповідомили очевидці аварії.Учасники ДТП - автомобілі чорний Fiat та синій Chrysler. Транспортні засоби не розминулися сьогодні, 25 серпня, приблизно о 15:30.За словами свідків ДТП, автівки отримали механічні пошкодження - у Fiat розбита ліва фара. За попередньою інформацією, постраждалих в аварії немає.На місці події працює екіпаж патрульної поліції.

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