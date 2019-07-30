«Дніпро-1» готується знову поборотися за єврокубки*





Прогноз



Кравченка залишили, потрібно ще купити Луїзао



«Дніпру-1» буде важко в новому сезоні - багато команд зміцнилися та й щільність боротьби в топ-5 вийде на новий рівень.



Поки ж склад команди з Дніпра все ще продовжує формуватися. Керівництво клубу оголосило про продовження контракту з капітаном команди Сергієм Кравченком. Таким чином, він проведе в «Дніпрі-1» четвертий сезон поспіль. Разом з клубом Кравченко пройшов шлях від другої ліги до елітного українського дивізіону. На його рахунку – двадцять п'ять матчів і один асист в минулому сезоні.



Також «Дніпро-1» стежить за хавбеком «Порту» Густаво Луїзао, який в минулому сезоні виступав у «Ворсклі». Умови співпраці поки невідомі. Ймовірно, це знову буде оренда, але з правом викупу. Густаво провів хороший сезон в «Ворсклі», відігравши двадцять три матчі і забивши один гол.



Ще одним новачком «Дніпра-1» став воротар Богдан Сарнавський, який провів минулий сезон у складі ФК «Львів». Керівництво «Дніпра-1» погодилося на умови Сарнавського, тому з ним уклали трирічний контракт. Богдан встиг пограти в Росії в складі «Уфи», а також за «Ворсклу» і «Верес». За підсумками минулого сезону Сарнавський провів двадцять шість матчів у турнірах, пропустивши сорок м'ячів.



Хто піде з команди?



Швидше за все, «Дніпро-1» покине захисник Дніпра-1 Максим Лопирьонок, який вже виставлений на трансфер. У минулому сезоні Лопирьонок з'являвся на полі в двадцяти чотирьох матчах, але результативними діями не відзначився.



Можливо, дніпровський клуб відпустить ще когось із гравців, але, швидше за все, більше втрат не буде. Що стосується потенційних новачків, то керівництво «Дніпра-1» веде переговори з київським «Динамо». Дніпровський клуб хоче побачити в складі своєї команди хавбека столичної команди Олександра Андрієвського. У минулому сезоні у всіх турнірах 26-річний півзахисник провів лише одинадцять матчів, відзначившись однією результативною передачею. Він програвав конкуренцію за місце в основі, тому влітку «Динамо» навряд чи буде утримувати цього гравця.



Відзначимо, що за киян Андрієвський грає з 2015 року. Але за першу команду йому вдалося з'явитися на полі всього двадцять дев'ять разів. Два рази гравець вирушав в оренду - в «Чорноморець» і «Зорю».





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