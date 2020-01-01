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У Луцьку сталася пожежа в житловому будинку

У Луцьку сталася пожежа в житловому будинку
Увечері 25 серпня у житловому будинку на вулиці Підгаєцькій у Луцьку сталася пожежа.

Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.

Інформують, що о 19:50 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в одній з кімнат. О 20:00 силами працівників 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька пожежу локалізували, ліквідували – о 20:04.

Травмованих та загиблих немає. Причину загорання встановлюють.

За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електромережі.

Фото ілюстративне

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Теги: пожежа, Луцьк, Підгаєцька
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