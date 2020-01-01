У Луцьку сталася пожежа в житловому будинку
Сьогодні, 08:51
Увечері 25 серпня у житловому будинку на вулиці Підгаєцькій у Луцьку сталася пожежа.
Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
Інформують, що о 19:50 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в одній з кімнат. О 20:00 силами працівників 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька пожежу локалізували, ліквідували – о 20:04.
Травмованих та загиблих немає. Причину загорання встановлюють.
За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електромережі.
Фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
Інформують, що о 19:50 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в одній з кімнат. О 20:00 силами працівників 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька пожежу локалізували, ліквідували – о 20:04.
Травмованих та загиблих немає. Причину загорання встановлюють.
За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електромережі.
Фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 26 серпня
Сьогодні, 09:18
У Луцьку сталася пожежа в житловому будинку
Сьогодні, 08:51
Волинський нацпарк отримав мотоцикл та комп'ютер
Сьогодні, 08:10
Форма «Волині» потрапила в ТОП-5 найстильніших
Сьогодні, 07:35