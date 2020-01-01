У Луцьку сталася пожежа в житловому будинку





Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.



Інформують, що о 19:50 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в одній з кімнат. О 20:00 силами працівників 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька пожежу локалізували, ліквідували – о 20:04.



Травмованих та загиблих немає. Причину загорання встановлюють.



За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електромережі.



Фото ілюстративне

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