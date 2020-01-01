Через влучання блискавки на Волині сталося дві пожежі





Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.



Зокрема, інформують, що 26 серпня о 19:26 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев'яної господарської споруди у селі Краска Ратнівського району. Силами працівників пожежно-рятувальної служби смт Ратне та місцевої пожежної охорони смт Заболоття пожежу локалізували о 20:00, ліквідували – о 20:18. Вогнем знищений дах, пошкоджене перекриття.



О 20:17 стало відомо, що горить житловий будинок у селі Бихів Любешівського району. Пожежу ліквідували рятувальники 12-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів та працівники місцевих пожежних команд сіл Бірки та Залаззя о 20:50. Вогнем пошкоджений інтернет-кабель та дерев’яне перекриття будинку на незначній площі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 26 серпня, на Волині сталися пожежі, спричинені влучанням розряду блискавки.Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.Зокрема, інформують, що 26 серпня о 19:26 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев'яної господарської споруди у селі Краска Ратнівського району. Силами працівників пожежно-рятувальної служби смт Ратне та місцевої пожежної охорони смт Заболоття пожежу локалізували о 20:00, ліквідували – о 20:18. Вогнем знищений дах, пошкоджене перекриття.О 20:17 стало відомо, що горить житловий будинок у селі Бихів Любешівського району. Пожежу ліквідували рятувальники 12-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів та працівники місцевих пожежних команд сіл Бірки та Залаззя о 20:50. Вогнем пошкоджений інтернет-кабель та дерев’яне перекриття будинку на незначній площі.

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