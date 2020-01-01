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Через влучання блискавки на Волині сталося дві пожежі

Через влучання блискавки на Волині сталося дві пожежі
Учора, 26 серпня, на Волині сталися пожежі, спричинені влучанням розряду блискавки.

Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.

Зокрема, інформують, що 26 серпня о 19:26 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев'яної господарської споруди у селі Краска Ратнівського району. Силами працівників пожежно-рятувальної служби смт Ратне та місцевої пожежної охорони смт Заболоття пожежу локалізували о 20:00, ліквідували – о 20:18. Вогнем знищений дах, пошкоджене перекриття.

О 20:17 стало відомо, що горить житловий будинок у селі Бихів Любешівського району. Пожежу ліквідували рятувальники 12-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів та працівники місцевих пожежних команд сіл Бірки та Залаззя о 20:50. Вогнем пошкоджений інтернет-кабель та дерев’яне перекриття будинку на незначній площі.

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Теги: блискавка, пожежа, Волинь, Бихів
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