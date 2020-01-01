На Волині через замикання електромережі сталося дві пожежі





Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.



Зокрема, о 11:23 надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі в селі Прилісне Маневицького району. Силами працівників 13-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі, вогнеборців відомчої пожежної охорони «Сойне» села Прилісне та місцевої пожежної охорони Городоцького лісгоспу горіння локалізували о 11:52, ліквідували – о 12:30. Вогонь знищив покрівлю, пошкодив перекриття та грубі корми, що зберігалися у приміщенні.



Імовірно, вогонь спалахнув внаслідок короткого замикання електромережі.



Окрім того, о 22:16 до Служби 101 надійшло ще одне повідомлення про пожежу: горіла дерев’яна господарська будівля у селі Добре Камінь-Каширського району. О 23:30 горіння ліквідували силами пожежно-рятувальних підрозділів Каменя-Каширського та смт Ратне.



За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 27 серпня, працівники пожежно-рятувальних підрозділів на Волині ліквідували 2 пожежі у житловому секторі.Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.Зокрема, о 11:23 надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі в селі Прилісне Маневицького району. Силами працівників 13-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі, вогнеборців відомчої пожежної охорони «Сойне» села Прилісне та місцевої пожежної охорони Городоцького лісгоспу горіння локалізували о 11:52, ліквідували – о 12:30. Вогонь знищив покрівлю, пошкодив перекриття та грубі корми, що зберігалися у приміщенні.Імовірно, вогонь спалахнув внаслідок короткого замикання електромережі.Окрім того, о 22:16 до Служби 101 надійшло ще одне повідомлення про пожежу: горіла дерев’яна господарська будівля у селі Добре Камінь-Каширського району. О 23:30 горіння ліквідували силами пожежно-рятувальних підрозділів Каменя-Каширського та смт Ратне.За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електромережі.

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