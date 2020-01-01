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На Волині через замикання електромережі сталося дві пожежі

На Волині через замикання електромережі сталося дві пожежі
Учора, 27 серпня, працівники пожежно-рятувальних підрозділів на Волині ліквідували 2 пожежі у житловому секторі.

Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.

Зокрема, о 11:23 надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі в селі Прилісне Маневицького району. Силами працівників 13-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі, вогнеборців відомчої пожежної охорони «Сойне» села Прилісне та місцевої пожежної охорони Городоцького лісгоспу горіння локалізували о 11:52, ліквідували – о 12:30. Вогонь знищив покрівлю, пошкодив перекриття та грубі корми, що зберігалися у приміщенні.

Імовірно, вогонь спалахнув внаслідок короткого замикання електромережі.

Окрім того, о 22:16 до Служби 101 надійшло ще одне повідомлення про пожежу: горіла дерев’яна господарська будівля у селі Добре Камінь-Каширського району. О 23:30 горіння ліквідували силами пожежно-рятувальних підрозділів Каменя-Каширського та смт Ратне.

За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електромережі.

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Теги: пожежа, замикання, Волинь
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