У Луцьку візьмуться за аварійний міст на Шевченка: тут буде три смуги руху
Сьогодні, 11:34
У Луцьку мають намір оголосити тендер на ремонт мосту на вулиці Шевченка.
Про це йшлося сьогодні, 28 серпня, під час сесії Луцькради.
Депутат Ігор Поліщук повідомив, що люди постійно скаржаться на цей міст, є проблеми і з автомобільним рухом, і з безпечним пересуванням там людей. За його словами, тендер варто оголошувати якнайраніше, оскільки на виготовлення проектно-кошторисної документації та інші формальності необхідно чимало часу. Якщо це зробити зараз, то розпочати ремонт мосту можна буде у квітні наступного року.
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«Міст треба розширити. Там буде три смуги для руху автомобілів з реверсним рухом», - сказав Поліщук.
Тож вирішили внести зміни до бюджету та виділити 100 тисяч гривень з резервного фонду на виготовлення проектно-кошторисної документації.
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Про це йшлося сьогодні, 28 серпня, під час сесії Луцькради.
Депутат Ігор Поліщук повідомив, що люди постійно скаржаться на цей міст, є проблеми і з автомобільним рухом, і з безпечним пересуванням там людей. За його словами, тендер варто оголошувати якнайраніше, оскільки на виготовлення проектно-кошторисної документації та інші формальності необхідно чимало часу. Якщо це зробити зараз, то розпочати ремонт мосту можна буде у квітні наступного року.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як у Луцьку розширюватимуть міст на Шевченка
«Міст треба розширити. Там буде три смуги для руху автомобілів з реверсним рухом», - сказав Поліщук.
Тож вирішили внести зміни до бюджету та виділити 100 тисяч гривень з резервного фонду на виготовлення проектно-кошторисної документації.
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