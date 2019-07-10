У Луцьку візьмуться за аварійний міст на Шевченка: тут буде три смуги руху

У Луцьку мають намір оголосити тендер на ремонт мосту на вулиці Шевченка.Про це йшлося сьогодні, 28 серпня, під час сесії Луцькради.Депутатповідомив, що люди постійно скаржаться на цей міст, є проблеми і з автомобільним рухом, і з безпечним пересуванням там людей. За його словами, тендер варто оголошувати якнайраніше, оскільки на виготовлення проектно-кошторисної документації та інші формальності необхідно чимало часу. Якщо це зробити зараз, то розпочати ремонт мосту можна буде у квітні наступного року.«Міст треба розширити. Там буде три смуги для руху автомобілів з реверсним рухом», - сказав Поліщук.Тож вирішили внести зміни до бюджету та виділити 100 тисяч гривень з резервного фонду на виготовлення проектно-кошторисної документації.