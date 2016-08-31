Звання «Почесний громадянин міста Луцька» вперше отримала жінка

Любов Ганейчук отримала звання «Почесний громадянин міста Луцька».



Таке рішення прийняли сьогодні, 28 серпня, під час сесії Луцької міської рада.



Високе звання Любові Ганейчук присвоїли за високий патріотизм, активну життєву та громадянську позицію, вагомий внесок у становлення Української держави та розвиток жіночого руху, формування національної свідомості, вірність та принциповість в утвердженні ідеалів незалежної України.



Зауважимо, що Любов Ганейчук незмінно очолює Союз українок із 1992 року.



Окрім того, цього ж дня звання «Почесний громадянин міста Луцька» посмертно присвоїли співаку, композитору, автору-виконавцю пісень В’ячеславу Хурсенку за високопрофесійну виконавську майстерність, визначні досягнення на ниві музичного мистецтва, вагомий особистий внесок у відродження та розвиток національної культури, популяризацію української пісні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Волинського відділу Союзу українокотримала звання «Почесний громадянин міста Луцька».Таке рішення прийняли сьогодні, 28 серпня, під час сесії Луцької міської рада.Високе звання Любові Ганейчук присвоїли за високий патріотизм, активну життєву та громадянську позицію, вагомий внесок у становлення Української держави та розвиток жіночого руху, формування національної свідомості, вірність та принциповість в утвердженні ідеалів незалежної України.Зауважимо, що Любов Ганейчук незмінно очолює Союз українок із 1992 року.Окрім того, цього ж дня звання «Почесний громадянин міста Луцька» посмертно присвоїли співаку, композитору, автору-виконавцю пісеньза високопрофесійну виконавську майстерність, визначні досягнення на ниві музичного мистецтва, вагомий особистий внесок у відродження та розвиток національної культури, популяризацію української пісні.

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