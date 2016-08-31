вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Звання «Почесний громадянин міста Луцька» вперше отримала жінка

Звання «Почесний громадянин міста Луцька» вперше отримала жінка
Голова Волинського відділу Союзу українок Любов Ганейчук отримала звання «Почесний громадянин міста Луцька».

Таке рішення прийняли сьогодні, 28 серпня, під час сесії Луцької міської рада.

Високе звання Любові Ганейчук присвоїли за високий патріотизм, активну життєву та громадянську позицію, вагомий внесок у становлення Української держави та розвиток жіночого руху, формування національної свідомості, вірність та принциповість в утвердженні ідеалів незалежної України.

Зауважимо, що Любов Ганейчук незмінно очолює Союз українок із 1992 року.

Окрім того, цього ж дня звання «Почесний громадянин міста Луцька» посмертно присвоїли співаку, композитору, автору-виконавцю пісень В’ячеславу Хурсенку за високопрофесійну виконавську майстерність, визначні досягнення на ниві музичного мистецтва, вагомий особистий внесок у відродження та розвиток національної культури, популяризацію української пісні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Любов Ганейчук, В'ячеслав Хурсенко, звання, почесний громадянин, Луцьк, сесія, рішення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині депутат голосував за оформлення на себе ж землі
Сьогодні, 13:58
Молода волинянка, яка пережила два інсульти, не може оформити інвалідність. ВІДЕО
Сьогодні, 13:51
Звання «Почесний громадянин міста Луцька» вперше отримала жінка
Сьогодні, 13:27
За тиждень на Волині ліквідували два спалахи коронавірусу
Сьогодні, 13:23
На Волині – 426 людей у лікарнях через коронавірус або підозру на цю недугу
Сьогодні, 13:09
Схожі новини
Депутати Луцькради сьогодні двічі злякалися відповідальності Депутати Луцькради сьогодні двічі злякалися відповідальності
31 серпень, 2016, 18:34
Декан волинського вишу став «заслуженим» Декан волинського вишу став «заслуженим»
26 серпень, 05:28
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
03 серпень, 12:23
Спортшкола та 10 дитсадків Луцька отримали землю під будівництво та обслуговування об’єктів Спортшкола та 10 дитсадків Луцька отримали землю під будівництво та обслуговування об’єктів
12 червень, 15:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинському місті сім'ї загиблих бійців отримали матеріальну допомогу
Сьогодні, 14:49
 0
Смертельна ДТП поблизу селища Ратне: судили винуватця аварії
Сьогодні, 14:15
 0
На Волині депутат голосував за оформлення на себе ж землі
Сьогодні, 13:58
 0
Молода волинянка, яка пережила два інсульти, не може оформити інвалідність. ВІДЕО
Сьогодні, 13:51
 0
Звання «Почесний громадянин міста Луцька» вперше отримала жінка
Сьогодні, 13:27
 0
Медіа
відео
1/8