Вчителька з Луцька бореться зі страшною хворобою, рідні благають про допомогу

– 53 роки, жінка – колишній педагог третьої музичної школи міста Луцьк, яка зараз бореться зі страшною хворобою – двосторонньою пухлиною головного мозку та аденомою щитової залози. Вона втратила роботу і залишилась повністю без засобів існування, тож просить усіх небайдужих про допомогу.Про цеповідомили рідні Ірини Вадимівни.Все своє життя Ірина Унро присвятила навчанню діток гри на фортепіано та через хворобу, в березні 2020 року, вона втратила роботу. Щойно поховавши матір Ірині поставили страшний діагноз.На 9 вересня назначили операцію у Волинській обласній клінічній лікарні, прийматиме відділення нейрохірургії.«Без вашої підтримки не впораємося. Кожна гривня буде допомогою в боротьбі за життя», – звертаються до небайдужих.Реквізити для надання допомоги: