Вчителька з Луцька бореться зі страшною хворобою, рідні благають про допомогу
Сьогодні, 15:36
Унро Ірині Вадимівній – 53 роки, жінка – колишній педагог третьої музичної школи міста Луцьк, яка зараз бореться зі страшною хворобою – двосторонньою пухлиною головного мозку та аденомою щитової залози. Вона втратила роботу і залишилась повністю без засобів існування, тож просить усіх небайдужих про допомогу.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили рідні Ірини Вадимівни.
Все своє життя Ірина Унро присвятила навчанню діток гри на фортепіано та через хворобу, в березні 2020 року, вона втратила роботу. Щойно поховавши матір Ірині поставили страшний діагноз.
На 9 вересня назначили операцію у Волинській обласній клінічній лікарні, прийматиме відділення нейрохірургії.
«Без вашої підтримки не впораємося. Кожна гривня буде допомогою в боротьбі за життя», – звертаються до небайдужих.
Реквізити для надання допомоги:
Карта ПРИВАТБАНК
4149 4991 3505 9283
Унро Ірина Вадимівна
UA393052990000026209731920640
Карта РАЙФАЙЗЕН БАНК
4149 5001 4278 1148
Унро Ірина Вадимівна
UA983255700000000262022176415
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили рідні Ірини Вадимівни.
Все своє життя Ірина Унро присвятила навчанню діток гри на фортепіано та через хворобу, в березні 2020 року, вона втратила роботу. Щойно поховавши матір Ірині поставили страшний діагноз.
На 9 вересня назначили операцію у Волинській обласній клінічній лікарні, прийматиме відділення нейрохірургії.
«Без вашої підтримки не впораємося. Кожна гривня буде допомогою в боротьбі за життя», – звертаються до небайдужих.
Реквізити для надання допомоги:
Карта ПРИВАТБАНК
4149 4991 3505 9283
Унро Ірина Вадимівна
UA393052990000026209731920640
Карта РАЙФАЙЗЕН БАНК
4149 5001 4278 1148
Унро Ірина Вадимівна
UA983255700000000262022176415
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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