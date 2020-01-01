Звільнилася керівниця комунального підприємства «Волиньоблагроліс»
Сьогодні, 11:45
До апарату Волинської обласної ради надійшла заява на звільнення від т.в.о. генерального директора КП «Волинське обласне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство “Волиньоблагроліс” Світлани Богути.
Про це йшлося під час комісії обласної ради з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, йдеться на сайті Волиньради.
Зважаючи на заяву про звільнення, комісія рекомендувала голові обласної ради в установленому законом порядку звільнити Світлану Богуту від виконання обов’язків з 31 серпня 2020 року. До призначення гендиректора КП «Волинське обласне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство “Волиньоблагроліс”, та у встановленому законом порядку, з 1 вересня 2020 року призначити тимчасово виконувачем обов’язків цього підприємства - Веніаміна Туза.
Зауважимо, що Веніамін Туз - колишній тимчасовий виконувач обов’язків директора КП «Волиньприродресурс».
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Про це йшлося під час комісії обласної ради з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, йдеться на сайті Волиньради.
Зважаючи на заяву про звільнення, комісія рекомендувала голові обласної ради в установленому законом порядку звільнити Світлану Богуту від виконання обов’язків з 31 серпня 2020 року. До призначення гендиректора КП «Волинське обласне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство “Волиньоблагроліс”, та у встановленому законом порядку, з 1 вересня 2020 року призначити тимчасово виконувачем обов’язків цього підприємства - Веніаміна Туза.
Зауважимо, що Веніамін Туз - колишній тимчасовий виконувач обов’язків директора КП «Волиньприродресурс».
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