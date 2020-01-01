Звільнилася керівниця комунального підприємства «Волиньоблагроліс»

До апарату Волинської обласної ради надійшла заява на звільнення від т.в.о. генерального директора КП «Волинське обласне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство “Волиньоблагроліс”Про це йшлося під час комісії обласної ради з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, йдеться на сайті Волиньради.Зважаючи на заяву про звільнення, комісія рекомендувала голові обласної ради в установленому законом порядку звільнити Світлану Богуту від виконання обов’язків з 31 серпня 2020 року. До призначення гендиректора КП «Волинське обласне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство “Волиньоблагроліс”, та у встановленому законом порядку, з 1 вересня 2020 року призначити тимчасово виконувачем обов’язків цього підприємства -Зауважимо, що Веніамін Туз - колишній тимчасовий виконувач обов’язків директора КП «Волиньприродресурс».